Die Woche startet freundlich, ab Mittwoch erhöhte Unwettergefahr

Sommerlich warm, wenn auch nicht brütend heiß beginnt die Woche. Am Montag ist laut Geosphere Austria im Bundesland ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten, wobei am Nachmittag die Sonne überwiegt. Einzig im südlichen Bergland ist gegen Abend mit lokal begrenzten Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis zu 27 Grad. In den Bergen auf 2000 Metern Höhe ist mit Werten von 9 bis 11 Grad zu rechnen.

Umbruch am Mittwoch

Der Dienstag beginnt erneut mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Zudem können sowohl im südlichen Bergland als auch in der Böhmerwaldregion lokale, und auch teils heftige Gewitter auftreten. Laut Liliane Hofer, Meteorologin bei Geosphere Austria, bleibe die Wetterlage "relativ stabil" mit Temperaturen von bis zu 26 Grad im Flachland.

Am Mittwoch zieht eine Kaltfront über Oberösterreich herein. "Im Moment können wir die Auswirkungen noch nicht genau abschätzen", berichtet Hofer. Auch wenn es mit Spitzenwerten von bis zu 26 Grad noch relativ warm bleiben sollte, könnten sich im Zentralraum und Hügelland erste Gewitter entladen.

"Der Großteil des Gewitter- und Niederschlaggeschehens wird allerdings wieder im Bergland und im Böhmerwald stattfinden."

Die zweite Wochenhälfte ist geprägt von weiterhin erhöhter Gewittergefahr im gesamten Bundesland. "Die Lage wird etwas instabil, insbesondere am Donnerstag und am Freitag", sagt die Meteorologin. Mit 25 Grad als absolutem Spitzenwert wird es im gesamten Bundesland voraussichtlich abkühlen.

Badewetter zu Ferienbeginn

Entspannung ist am Wochenende in Sicht. Die Temperaturen steigen am Samstag und Sonntag auf bis zu 27 beziehungsweise 28 Grad und verheißen – rechtzeitig zum ersten Wochenende der Sommerferien und zur Freude aller oberösterreichischen Schüler und Schülerinnen – feinstes Badewetter.

Seetemperaturen

Wer Abkühlung sucht, wird in den oberösterreichischen Badeseen fündig: Der Attersee wies am Sonntag eine Durchschnittstemperatur von 21 Grad auf. Gleich warm (oder kalt) wie sein geografischer Nachbar ist der Traunsee. Der aktuelle Temperatur-Spitzenreiter bei den Badeseen mit 24 Grad ist der Heratinger See in der Innviertler Gemeinde Eggelsberg. Wer es wirklich „frisch“ will, sollte einen Ausflug zum Gosausee oder Hallstätter See wagen: Hier kommen die Wassertemperaturen nicht über 17 Grad hinaus.

