Mit minus 17,8 Grad avancierte Freistadt in der Nacht auf gestern – wie berichtet – zur kältesten Region im Land, knapp gefolgt von Aspach im Bezirk Braunau, dort zeigte das Thermometer eisige -17,6 Grad an.

Doch auch untertags blieben die Temperaturen frostig: Als Kältepol Nummer eins verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Marktgemeinde Micheldorf (Bezirk Kirchdorf): Hier wurde um 15 Uhr die tiefste Temperatur im Land (–9,8 Grad) gemessen. Der zweiten Rang in puncto Kälte ging an Altmünster (–6,8 Grad).

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Gegensatz dazu standen die "Hotspots" in Sachen Temperaturen: Mit –1,3 Grad war es in St. Wolfgang untertags am wärmsten, Freistadt und Linz zogen mit –1,4 bzw. –1,6 Grad nach, gefolgt von Bad Ischl und Enns (jeweils –2,9 Grad).

Die Kälte bleibt uns aber noch ein paar Tage erhalten, kündigte ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer gestern an. In der heutigen Nacht sind Temperaturen bis –12 Grad möglich, untertags kann es hauptsächlich am Vormittag im Innviertel sowie im oberen Mühlviertel und in der Nacht dann überall im ganzen Land schneien oder auch regnen. "Dadurch kann es auf den Straßen glatt werden", sagt Haslhofer. Auch von Donnerstag bis Sonntag sind klare und daher kalte Nächte und untertags Schneefall möglich. "Die winterliche Phase könnte weitergehen", sagt der Meteorologe.

Bildergalerie: Eisig kalt in Oberösterreich - Die schönsten Fotos der OÖN-Leser (Foto: Heidemaria Karner) Bild 1/118 Galerie ansehen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.