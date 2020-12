Die wichtigsten Fragen zum Stadion

LINZ. Die neue LASK-Arena wird zwar an der Stelle des alten Stadions auf der Gugl errichtet, und doch wird es einige Veränderungen geben. Und es drängen sich im Zusammenhang mit dem neuen modernen Stadion auch noch viele Fragen auf. Die OÖN versuchen im Folgenden auf die wichtigsten Fragen Antworten zu geben.

?Was wird das neue Stadion kosten?

Es gibt keine offiziellen Zahlen, weil noch nicht fix ist, was man sich in diesem Stadion exakt leistet. Vergleichbare Stadien haben in der Vergangenheit um die 60 Millionen Euro gekostet. Zuletzt hat beispielsweise der SK Rapid ein neues Stadion errichtet, das laut Klub-Angaben 54 Millionen Euro gekostet hat.

?Wem wird das Stadion auf der Gugl gehören?

Das Stadion gehört dem LASK, der Grund ist von der Stadt Linz gepachtet. Bei der SV Ried beispielsweise ist es genauso. Das Stadion gehört dem Verein, nicht aber der Grund, auf dem es steht.

?Wie viel zahlt die öffentliche Hand für das Stadion?

Bis zu 30 Millionen Euro werden – so die Vorgaben dafür erfüllt sind – von der öffentlichen Hand bezahlt. Eine davon ist, dass der LASK die gleiche Summe selbst aufbringt.

?Was ist, wenn der LASK je in Konkurs gehen würde, wem gehört dann das Stadion?

Dann wäre das Stadion Teil der Konkursmasse und der Masseverwalter würde nach einer bestmöglichen Verwertung trachten.

?Müssen die 30 Millionen Euro, die das Land zum Stadionbau beiträgt, vom LASK wie eine Förderung zurückbezahlt werden, oder ist es ein Zuschuss?

Es ist ein Zuschuss. Sportstätten werden mit bis zu zwei Dritteln von der öffentlichen Hand gefördert, wenn sie erfolgreich realisiert werden. Der LASK trägt – so wurde rund um die Stadionpräsentation bestätigt – mehr als 50 Prozent der Kosten selbst.

?Wie sieht der Zeitplan für die Bauarbeiten aus?

Der Abriss erfolgt im Jänner 2021, der Spatenstich ist für März 2021 vorgesehen.

?Wann soll das erste Spiel im neuen Stadion ausgetragen werden?

Das erste Spiel des LASK in der neuen Heimstätte soll zu Beginn der Saison 2022/23 erfolgen, also im Spätsommer 2022.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.