Die wichtigsten Fragen zu den Massentests

Die Online-Anmeldung, der Testablauf, ein möglicherweise positives Ergebnis – um mögliche Unsicherheiten auszuräumen, finden Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Massentestungen, die Freitagfrüh im ganzen Land beginnen.

Wie kann ich mich anmelden, und kann ich ohne Anmeldung an der Testung teilnehmen?

Eine Anmeldung ist online unter www.österreich-testet.at möglich. Wer in Linz getestet wird, muss sich unter www.linz.at registrieren. Vertrauenspersonen können eine Online-Anmeldung auch machen, falls die technischen Möglichkeiten nicht gegeben sind. Mit einer Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse können mehrere Buchungen durchgeführt werden. Wenn es nicht anders möglich ist, ist eine Teilnahme auch ohne Online-Anmeldung möglich. Das Anmeldeformular kann direkt bei der Teststation ausgefüllt werden.

Bin ich verpflichtet, an der Massentestung teilzunehmen?

Nein, die Testungen sind auf freiwilliger Basis und kostenlos. Es wird geraten, dass sich alle Personen, die in einem Haushalt leben, testen lassen. Vergebene Termine können nicht storniert werden, müssen aber nicht wahrgenommen werden. Wer verhindert ist, bekommt keinen Ersatztermin für einen Test.

Wie sieht der Ablauf vor Ort aus?

Wer sich online registriert und das ausgedruckte Datenblatt ausgefüllt hat, kommt direkt zur Anmeldestation. Dort wird die Identität überprüft und das codierte Testmaterial an die Testperson übergeben. Nach der Zuweisung zur Teststation geht es weiter zum Abstrich. Die getestete Person verlässt das Testlokal, der Abstrich wird ausgewertet.

Was passiert, wenn das Testergebnis positiv ist?

In der ersten halben Stunde nach der Testung erhält jeder Teilnehmer eine SMS oder E-Mail, ob er positiv oder negativ ist. Wem diese technischen Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, der wird angerufen. Positiv getestete Personen müssen selbstständig nach Hause fahren und sich in Quarantäne begeben. Die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert anschließend die infizierte Person, die dann für einen PCR-Test in einer Drive-in-Station einen Testtermin erhält und behördlich abgesondert wird. Bis ein Ergebnis der PCR-Testung vorliegt, ist eine Quarantäne vorgeschrieben.

Was muss ich zum Test mitbringen?

Mitzubringen sind neben der e-card auch ein Führerschein oder Reisepass (Lichtbildausweis) und der ausgedruckte und ausgefüllte Anmeldezettel, um den Aufenthalt in den Teststraßen möglichst kurz zu halten. Ratsam sind auch Taschentücher, falls die Nase läuft, und dem Wetter angepasste Kleidung, da es zu kurzen Wartezeiten im Freien kommen kann.

Kann ich mich mit meinen Familienmitgliedern oder anderen Personen gleichzeitig testen lassen?

Ja, das ist möglich. Grundsätzlich werden von jeder Person einzeln die Daten erfasst und Termine vereinbart. Für jede Teststation stehen gewisse Termine zur Verfügung. Um mehrere Personen gleichzeitig testen zu lassen, sollte bei der Anmeldung von jedem derselbe Termin ausgewählt werden. Jede dieser Anmeldungen kann auch mit denselben Kontaktdaten gemacht werden.

Kann ich mir die Teststation aussuchen, bei der ich mich testen lassen möchte?

Grundsätzlich ja, aber aus organisatorischen Gründen wird ersucht, dass sich jeder wenn möglich in seiner Heimatgemeinde testen lässt.

Wie lange dauert der Test und ist er schmerzhaft?

Der Test dauert nur wenige Minuten. Der Abstrich wird durch die Nase mit einem Wattestieltupfer abgenommen. Ob er schmerzhaft ist, wird subjektiv unterschiedlich empfunden.

Wer darf nicht an der Testung teilnehmen?

All jene, die in den vergangenen drei Monaten eine Coronainfektion hatten. Darüber hinaus Personen, die Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen und die bereits für einen anderen behördlichen Termin vorgemerkt sind. Auch wer regelmäßig beruflich getestet wird, sollte nicht kommen, ebenso Kinder vor der Schulpflicht, Bewohner, die in Alten- oder Pflegheimen wohnen, oder Oberösterreicher, die derzeit im Krankenstand sind oder in einem Spital behandelt werden.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es, damit es zu keinen gefährlichen Menschenansammlungen kommt?

Eingang und Ausgang sind bei den Teststationen voneinander getrennt. Freiwillige Helfer achten darauf, dass es zu keinen Menschenansammlungen kommt. Darüber hinaus wurde auch das Testpersonal selbst getestet.

Warum sollten möglichst viele Menschen zur Testung gehen?

Ziel dieser Massentests ist es, jene infizierten Personen auszuforschen, die keine Symptome aufweisen und deshalb unwissentlich das Virus auf andere übertragen können. Damit soll auch der Reproduktionswert, also wie viele Personen eine positiv getestete Person durchschnittlich ansteckt, deutlich reduziert werden.

Massentests in Oberösterreich:

7000 Helfer sind täglich bei den Testungen im Einsatz.

sind täglich bei den Testungen im Einsatz. 152 Teststationen mit 667 Teststraßen gibt es im Bundesland. Um einen reibungslosen Ablauf an den vier Tagen zu ermöglichen, ist das Rote Kreuz mit 6000 Helfern im Einsatz, die Feuerwehr mit 5700 Freiwilligen, das Bundesheer mit 570 Soldaten und Zivilbediensteten und 421 Mitglieder des Samariterbundes.

gibt es im Bundesland. Um einen reibungslosen Ablauf an den vier Tagen zu ermöglichen, ist das Rote Kreuz mit 6000 Helfern im Einsatz, die Feuerwehr mit 5700 Freiwilligen, das Bundesheer mit 570 Soldaten und Zivilbediensteten und 421 Mitglieder des Samariterbundes. 141.000 Oberösterreicher haben sich bisher für einen Corona-Schnelltest angemeldet. 1,21 Millionen Landsleute sind dazu aufgerufen.

Manuela Kaltenreiner