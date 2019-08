Die Weltrekordhalter von nebenan: Deutsche Ruderer zu Gast bei den OÖN

Seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 war der deutsche "Achter" in seiner Klasse ungeschlagen. Bis zum heurigen Weltcup-Finale in Rotterdam. Mit großem Abstand mussten sich die deutschen Athleten dem "Achter" aus Großbritannien geschlagen geben. Bei der WM in Ottensheim haben die acht Ruderer und ihr Steuermann die Chance, zurückzuschlagen und nebenbei ihren dritten Weltmeistertitel in Folge zu errudern.

Untergebracht sind die deutschen Weltrekordhalter ganz in der Nähe des OÖNachrichten-Newsrooms, im "Star Inn Hotel" in den Promenaden Galerien. Grund genug, die temporären Nachbarn in den Newsroom einzuladen. Zumal die deutschen Ruderer die Seminarräume des OÖN-Forums für Trockentraining nutzen.

Besuch im OÖN-Newsroom

Bei ihrem Besuch in der OÖN-Redaktion erzählten die Athleten von ihrem Tagesablauf. Der Wecker läutet um sechs Uhr morgens, wenig später sitzen die Athleten bereits im Shuttle-Bus nach Ottensheim. "Jeden Meter, den wir uns bewegen können, legen wir auf dem Wasser zurück", sagt Martin Sauer.

Nach der Rückfahrt nach Linz und dem Mittagessen folgt ein Schläfchen. Die Wettkampfphase schlägt sich auch im Ernährungsplan der Sportler – alle über 1,90 Meter groß – nieder. Statt der in der Vorbereitungszeit üblichen 6000 bis 8000 Kalorien nehmen sie "nur" 3000 bis 4000 Kalorien zu sich. Der Kalorienverbrauch eines Durchschnittsmenschen beträgt 1800 bis 2400 Kalorien. "Während unserer Freizeit sehen wir uns die Rennen der anderen an, lernen oder gehen in der Innenstadt spazieren", sagt Richard Schmidt. Wichtig sei für sie, "mal aus den vier Wänden rauszukommen, ohne viel Energie zu verbrauchen".

Während der Wettkampfzeit trainieren die deutschen Athleten, die mit 5:18 Minuten für zwei Kilometer den Weltrekord halten, weniger hart als sonst. Für die WM müssen sie topfit und ausgeruht sein. Neben den Wettkämpfen trainieren sie durchschnittlich zwei Mal am Tag.

"Die Regattastrecke in Ottensheim ist sehr schön und vor allem auch gerecht. Anders als auf anderen Strecken herrschen hier auf jeder Bahn dieselben Bedingungen", sagt Uwe Bender, der Trainer des deutschen Ruder-Achters.

Die Deutschen wollen sich in Ottensheim den dritten Weltmeistertitel sichern. Bild: Fisa

Für das finale Rennen am Sonntag haben die deutschen Athleten einen Masterplan: "Als Erster über die Ziellinie fahren", sagt Trainer Bender. Steuermann Martin Sauer ergänzt: "Das Dumme ist nur, den gleichen Plan haben die anderen auch."

