Die Weltformel der Hoffnung

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete …" So beginnt im ersten Paulusbrief an die Korinther jener Teil (1 Kor 13,2 - 13), dessen letzten Vers jeder kennt: "Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe." Die Briefe des heiligen Paulus zählen zur Weltliteratur. Die erwähnte Stelle wurde auch als eine Anleitung zum künstlerischen Schreiben, als Anleitung zur Kunst allgemein gelesen: Ohne Liebe kommt nur Kunsthandwerk zustande, und nicht einmal das.