Die Wälder als Inseln des Lebens

LINZ. In den Wald gehen heißt aufatmen. Die Vogelstimmen, das zarte Grün, die bunten Farben blühender Pflanzen und die angenehme Kühle – das sind die schönsten Eindrücke, die der Naturfreund an diesem Lebensraum schätzt.

Ganz prosaisch sind die Funktionen des Waldes im österreichischen Forstgesetz zusammengefasst: Nutzfunktion, Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion (z. B. als Sauerstoffproduzent und Wasserfilter) und Erholungsfunktion. In der Novelle 2002 kam als fünfter Punkt die "Lebensraumfunktion" dazu.

Der Einfluss des Waldes auf das Klima beruht auf der ausgleichenden Wirkung, indem Temperaturgegensätze gemindert, die Windgeschwindigkeit gebremst und die Luftfeuchtigkeit erhöht wird. Wälder beeinflussen den Wasserhaushalt, indem sie einen übermäßigen Abfluss der Niederschläge verhindern, große Wassermengen speichern und durch Filterwirkung die Wassergüte verbessern.

Mit ihrer geschlossenen Pflanzendecke und ihrem dichten Wurzelwerk bilden sie einen wirksamen Schutz vor Bodenabtragung. Sie schützen vor Hochwassergefahren, Lawinen, Erdrutsch und Steinschlag. Mit ihrer großen Blattoberfläche besitzen Wälder eine starke Filterwirkung und reinigen die Luft von Schmutz und Abgasen.

Bevorzugtes Erholungsgebiet

In Österreich steht der Wald an der Spitze der bevorzugten Erholungsgebiete. Das ist besonders wichtig im Naherholungsbereich der Großstädte und Industrieregionen. Im Wald kann man die Stille und die ausgeglichenen Temperaturen genießen. Die Luft ist sauber und riecht angenehm nach Holz und frischem Laub. Der Wald fordert zu ruhiger Bewegung auf weichen Wegen, zum Beobachten und Sammeln auf.

Beim Wandern erschließen sich neue Eindrücke von Pflanzen und Tieren und wechselnde Landschaftsbilder. "Entspannen, Stress abbauen, abschalten – intakte Wälder tragen wesentlich zur Lebensqualität und mehr Wohlbefinden bei", sagt Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste. Laut einer von den Bundesforsten in Auftrag gegebenen Umfrage gaben 70 Prozent an, Waldaufenthalte hätten ihnen geholfen, die Corona-Pandemie besser zu überstehen. Neu ist ein originelles Angebot der Bundesforste: "Wald-Yoga" an ruhigen Plätzen im Bodinggraben im Nationalpark Kalkalpen, die man auf einer gemeinsamen Wanderung durch die Lebensräume des Nationalparks erreicht (Durchführung nach den geltenden Corona-Bedingungen).

Von jeher hatte der Wald für den Menschen eine wichtige Funktion als Holzlieferant. Es diente zum Bau von Häusern und Schiffen, zur Herstellung von Arbeits- und Gebrauchsgegenständen.

Lieferant für Holzkohle

Bis zur Nutzung der Steinkohle im 19. Jahrhundert war Holz neben Torf das einzige Heizmaterial. Riesige Holzmengen wurden für die aufkommenden Industrien (Bergbau, Eisenverhüttung, Salinen, Glasfabrikation) benötigt. Auch die Gewinnung von Holzkohle spielte lange Zeit eine wichtige Rolle.

Früher hatte der Wald auch als "Waldweide" Bedeutung. Noch vor 200 Jahren weideten Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine in den Wäldern. Neben Eicheln und Bucheckern fraßen sie Kräuter und Schösslinge. So kam es zu einer Auslese: Viele Gehölze wie die in den Urwäldern häufigen Rotbuchen konnten sich nicht mehr verjüngen. Dagegen wurden dornige, stachlige, giftige und stark aromatische Pflanzenarten begünstigt. Die artenreichen Halbtrockenrasen und Magerrasen verdanken ihre Entstehung und Existenz der extensiven Beweidung.

Die Lebensraumfunktion betrifft den Wald als komplexes Ökosystem. Wälder sind Lebensinseln inmitten intensiv genutzter Kulturlandschaft. Eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen ist auf sie angewiesen. Gerade die Erhaltung und Schaffung geeigneter Lebensräume auch für anspruchsvolle Arten wie Wildkatze oder Auerhuhn fordert das Gesetz. Aufgaben, die nur in Zusammenarbeit von Naturschutz, Grundbesitzern und Jägerschaft erfüllt werden können.

"Artenreicher Wildbestand"

"Der Wald als Lebensraum – das betrifft uns Jäger ganz besonders", sagt Wildbiologe Christopher Böck, Geschäftsführer des oberösterreichischen Landesjagdverbandes. Denn laut Jagdgesetz müssen die Jäger sicherstellen, dass die Funktionen des Waldes nicht durch zu starken Wildeinfluss gefährdet werden. Deshalb müssen sie die Abschusspläne penibel erfüllen. "Uns geht es aber genauso um einen artenreichen und gesunden Wildbestand", sagt Böck. Rot- und Rehwild, Fuchs, Marder, Dachs sind unsere häufigsten Wildarten. Und das Wildschwein. Im Gegensatz zu Reh und Hirsch wird es von Forstleuten gern gesehen, denn durch Aufwühlen des Waldbodens schafft es ein geeignetes Saatbeet für die Erneuerung des Waldes. Doch bei zu großen Beständen kann es dem Wald auch schaden, sagt Böck: "Wenn es zu viele Eicheln frisst oder den Jungwuchs durch seine Wühltätigkeit zum Absterben bringt."

