Die "Vordrängler-Affäre"

Als vor einem Jahr mit den Impfungen in Altenheimen begonnen wurde, gerieten wenig später auch einige Bürgermeister als "Vordrängler" massiv in die Kritik, weil ihnen übriggebliebene Impfdosen verabreicht worden waren.

Einer von ihnen ist der Eberschwanger Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SP), gegen den sogar die Justiz ermittelt, das Verfahren aber schließlich eingestellt hatte. Angesichts der stagnierenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung sei die damalige Diskussion rückblickend betrachtet "obskur", sagt der Eberschwanger Ortschef im OÖN-Gespräch. Sogar in britischen Zeitungen sei über die Innviertler Gemeinde berichtet worden.

"Es war ein Blödsinn, wie die Obrigkeit damals mit uns umgegangen ist. Das war wohl ein Politikum", meint Bleckenwegner. Die Vordrängler-Diskussion habe schon vor einem Jahr in der Gemeinde "große Gräben aufgerissen". In Eberschwang liege die Impfquote nur bei etwas mehr als 60 Prozent. "Man wird wohl oder übel an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen."