"Was soll ich jetzt tun? Ich bin sehr verunsichert", schreibt Monika Preinfalk den OÖNachrichten. Sie fürchtet sich vor Omikron. So wie ihr geht es vielen Leserinnen und Lesern der OÖNachrichten, die ihre Ängste und Unsicherheiten in ihren Zuschriften schildern. Zahlreiche sind es täglich. Auch Dalibor Dramac beschäftigt eine Frage: Was nützt die zweifache Impfung bei Kindern überhaupt, wenn bei Omikron nur die "Boosterimpfung" hilft?