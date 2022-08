Die Vielfalt des Theaters beim Theater-Kirtag erleben

Das Amateurtheater zählt zu den kulturellen Säulen in Oberösterreich. In jedem zweiten Ort gibt es eine Theatergruppe, rund 7000 Begeisterte stehen regelmäßig vor und hinter der Bühne. Zusammengeschlossen sind ein Großteil der Gruppen mit dem Amateurtheater-Landesverband Oberösterreich, der heuer sein 70-Jahr-Jubiläum feiert – und zwar mit den Viertelkirtagen, also ein Theaterfestival pro Viertel.