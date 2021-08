Das Gefühl der Lebensfreude beim Tanzen verspüren und dieses an beeinträchtige Menschen weitergeben – dieses Ziel verfolgt Anna Loderbauer-Nwosu mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Tanzpädagogin in der Sportunion Incluenz. "Beim Tanzen wird durch die Bewegungen und den Rhythmus das Selbstbewusstsein enorm gestärkt und das brauchen Menschen mit Beeinträchtigung am meisten", sagt die 31-jährige Gmundnerin.