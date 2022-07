Mobilität der Zukunft: Verkehrsbefragung startet im Herbst

Welchen Anteil der Wege unter fünf Kilometern legen die Oberösterreicher mit dem Auto zurück? Welche Klimaticket-Besitzer fahren mit dem Zug in die Arbeit? Wie oft fahren Ottensheimer in der Woche nach Linz? Antworten auf Fragen wie diese soll die Verkehrserhebung 2022 liefern, die das Land Oberösterreich im Oktober durchführt. 40 Prozent der Haushalte im Land werden gebeten, an der Umfrage teilzunehmen. "Die Erhebung ist eine wichtige Grundlage für wesentliche Weichenstellungen in der Verkehrsplanung der kommenden Jahre. Wer teilnimmt, gestaltet mit", sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) am Freitag bei der Präsentation des Projekts.

Grundlage für Öffi-Angebote

Seit 1982 wird die Verkehrserhebung alle zehn Jahre durchgeführt. Sie dient zum Beispiel als Grundlage dafür, welche Öffi-Angebote gesetzt werden, weil Verkehrsströme zwischen einzelnen Gemeinden fließen. "Aufgrund der großen Stichprobe können wir die Ergebnisse mit großer Genauigkeit bis auf die Ebene von Kommunen herunterbrechen", sagt Berthold Pfeiffer, der in der Abteilung Gesamtverkehrsplanung und ÖV des Landes für die Durchführung zuständig ist. Insgesamt soll die Mobilitätsentwicklung der vergangenen zehn Jahre sichtbar gemacht werden, um eine Planung für die kommenden Jahre zu ermöglichen.

So funktioniert die Teilnahme: Ab 25. Juli erhält ca. jeder dritte Haushalt in Oberösterreich ein Informationsschreiben, das zum Mitmachen animieren soll. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: entweder über eine Antwortkarte einen Papierfragebogen anfordern oder auf einer eigenen Onlineplattform anmelden. Im Oktober erfolgt dann die Befragung: Die Teilnehmer sollen an einem vorgegebenen Tag alle Wege, die sie zurücklegen, dokumentieren. Dabei werden Quell- und Zielort, das gewählte Verkehrsmittel, der Zweck des Weges (also Arbeitsweg, Freizeitausflug etc.) sowie Wegdauer und -länge abgefragt. Außerdem werden Daten wie der Führerschein- oder Klimaticketbesitz erhoben. Die Befragung erfolgt in den einzelnen Haushalten an unterschiedlichen Wochentagen, um das gesamte Verkehrsgeschehen abzubilden.

Auch Homeoffice wird berücksichtigt

Die Teilnahme ist vollkommen freiwillig, eine höhere Rücklaufquote führt aber zu genaueren Ergebnissen und damit zu einer besseren Grundlage für die Verkehrsplanung. Um die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten, ist der Anteil der befragten Haushalte nach Gemeindegröße gestaffelt. In einer Gemeinde mit weniger als 500 Haushalten gibt es eine Komplettbefragung, darüber jeder zweite Haushalt und so weiter. In Linz, Oberösterreichs größter Stadt, wird schließlich ein Siebtel der Familien befragt.

Um den Grenzverkehr abzubilden, befragt Oberösterreich auch Haushalte in den Bezirken Amstetten und Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. Außerdem nimmt auch Salzburg an der Befragung teil, sodass auch dort zum Beispiel Pendlerströme in und aus dem Innviertel abgebildet werden.

Interessant sind für die Erhebung übrigens auch aktuelle Entwicklungen. Wer zum Beispiel aufgrund des Home Office keine Wege zurücklegt, kann auch das angeben. "Ziel ist es, ein akkurates Bild des täglichen Verkehrsverhaltens zu erhalten", sagt Berthold Pfeiffer. Daher auch der Befragungszeitraum im Herbst: "Der Oktober ist erfahrungsgemäß das Monat, in dem das Verkehrsaufkommen am meisten dem Jahresdurchschnitt entspricht", sagt Pfeiffer.