Am Donnerstag ist es wieder so weit: Das Pflasterspektakel macht die Linzer Innenstadt zum 35. Mal zur Bühne für rund 300 internationale und lokale Straßenkünstler. An 40 Standorten bringen sie von Donnerstag bis Samstag ihr Publikum zum Lachen und Staunen. Gegen ein "Hutgeld" werden Feuershows, Akrobatik, Musik, Tanz, Unterhaltung und vieles mehr zum Besten gegeben.

40 Auftrittsorte gibt es in ganz Linz. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Zuseher können sich auf viele Highlights freuen, eines davon ist Spektakel-Urgestein Matthias "This" Maag. Seit 31 Jahren ist der Improvisations-Comedian ein echter Fixpunkt des Pflasterspektakels.

Spektakel-Urgestein This Maag ist seit 31 Jahren mit dabei. Bild: Hermann Erber

Auch für ihn ist das Festival etwas Besonderes: Die Szene werde immer professioneller und das Publikum immer größer, aber "die tolle Atmosphäre hat sich über die Jahrzehnte nie verändert". Zwischen April und Oktober spielt der 52-jährige Unterhaltungskünstler fast jedes Wochenende auf einem anderen Festival, trotzdem ist seine Vorfreude auf das Pflasterspektakel, als "eines der besten, schönsten und liebevollsten Straßenkunstfestivals der Welt", groß.

Etwa 300 Künstler haben ihr Kommen angekündigt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein musikalisches "Heimspiel" ist das Pflasterspektakel für die Blasmusik-Band "Blechsalat", die 2011 im Linzer Pop BORG entstanden ist. Das Pflasterspektakel öffnete der Gruppe vor zehn Jahren die Türen zu den Bühnen der Welt. "Damals waren wir junge, schüchterne Buben", sagt Trompeter Paul Szelegowitz. Seither hat die Gruppe gelernt, das Publikum mit viel Interaktion in den Bann zu ziehen. Die Band tritt jährlich bis zu 70 Mal auf. Das Linzer Festival hat einen besonderen Platz in ihren Herzen: "Die Tage in Linz sind magisch, es ist wunderschön, wie sich die Stadt verwandelt", sagt Szelegowitz.

Linzer "Blechsalat": vom Pflaster auf die Bühnen der Welt Bild: Julia Hewlett

