Die Sonnenbrille auf der Nase, den Blick gen Himmel gerichtet, um bloß keinen Sonnenstrahl zu missen. Trotz der frühlingshaften Tagestemperaturen von etwa 14 Grad wird das kühle Getränk in der Sonne aber doch noch von in Jacken Gehüllten genossen: Zahlreiche Freizeitsportler und Ausflugsgäste zog das Wetter am Wochenende in die Berge, an Oberösterreichs Seen, an die Donaulände in Linz und in die Gastgärten, wo die Leute für ein sonniges Plätzchen sogar extra länger gewartet haben.