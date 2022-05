"Die Temperaturen entsprechen jetzt genau der Jahreszeit"

Die vergangene Woche hat vorgemacht, welches Wetter uns auch diese Woche erwartet: Es bleibt unbeständig mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regen mit Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. "Diese Temperaturen entsprechen der Jahreszeit", sagte Claudia Riedler von der ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Grund für diese unsichere Wetterlage sei "eine feuchte und labil geschichtete Luftmasse", die derzeit über Österreich lagere, sagte Riedler. Sobald in diese Luftmasse die Sonne scheine, würden sich relativ rasch Quellwolken und in der Folge Regenschauer bilden.

Der heutige Montag beginnt mit Restwolken und leichtem Hochnebel, der sich bis Mittag überall auflöst. Ab dieser Zeit lässt sich zeitweise die Sonne blicken, ehe am Nachmittag bzw. gegen Abend überall Regenschauer möglich sind. Dazu weht mäßiger Ostwind mit Spitzen von 30 km/h.

Sonnig startet der Dienstag, nur leichte Schleierwolken können hie und da die Sicht trüben. In den Nachmittagsstunden ziehen aber allerorts Quellwolken auf, dann kann es regnen. Höchstwerte: 19 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag scheint vormittags noch die Sonne, erst am Nachmittag sind wieder lokale Regenschauer möglich. Am Freitag kommt ein "Dämpfer" mit viel Regen.