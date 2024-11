Die Telefonseelsorge berät künftig auch auf Englisch

An wen kann man sich wenden, wenn man einsam, traurig oder verzweifelt ist? Eine zentrale Anlaufstelle ist die Telefonseelsorge Oberösterreich (Notruf 142). Seit mehr als 55 Jahren bietet sie Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen an. 103 ehrenamtliche und sieben hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben rund um die ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Anruferinnen und Anrufer.

Angebot stetig ausgebaut

In den vergangenen Jahren hat die Organisation bereits mehrmals ihr Angebot ausgeweitet, um gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen Rechnung zu tragen. Seit 2012 wird auch per Mail beraten. 2016 kam die Chatberatung hinzu - diese ist täglich von 16 bis 23 Uhr erreichbar. "Vor allem die jüngeren chatten lieber, telefonieren tun viele von ihnen gar nicht mehr", sagt Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge.

Nun kommt ein weiteres Angebot hinzu. Beginnend mit dem 17. November wird jeden Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr auf Englisch beraten. Bereits zuvor habe es - vor allem per Mail oder im Chat - viele Anfrage auf Englisch gegeben, sagt Breitwieser. Deswegen wurde nun einige Mitarbeiter geschult, um dieses Angebot auf die Telefonberatung ausweiten zu können.

Freiwillige gesucht

Gleichzeitig sucht die Telefonseelsorger nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Menschen zwischen "24 und 65 Jahren, die belastbar sind sind sowie Einfühlungsvermögen und Interesse an einer ehrenamtlichen Aufgabe haben", werden gesucht. Weitere Informationen unter ooe.telefonseelsorge.at

