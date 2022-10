Warum Nikotinbeutel keine gesunde Alternative zur Zigarette sind

Viermal probiert, viermal gescheitert. Mario kann nicht aufhören. Weil das, was er tut, zu einfach und überall möglich ist. In der Straßenbahn, während der Vorlesung, im Büro und im Nachtleben an der Bar. Der 26-jährige Linzer ist abhängig. Von kleinen Beuteln, die er sich mehr als 20 Mal am Tag unter die Lippen schiebt.