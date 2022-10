Die Sucht hängt den Jugendlichen an den Lippen

LINZ. Viermal probiert, viermal gescheitert. Mario kann nicht aufhören. Weil das, was er tut, zu einfach und überall möglich ist. In der Straßenbahn, während der Vorlesung, im Büro und im Nachtleben an der Bar. Der 26-jährige Linzer ist abhängig. Von kleinen Beuteln, die er sich mehr als 20 Mal am Tag unter die Lippen schiebt.

Sechs Euro kostet die runde Dose in der Trafik und an den Automaten. "Das geht nicht nur richtig ins Geld, sondern ist auch unglaublich lästig. Weil ich total unrund werde, wenn ich einmal nichts dabeihabe", sagt er. Und weil in einem Beutel mehr Nikotin enthalten ist als in drei Zigaretten.

Viele der Konsumenten sind deutlich jünger als der Linzer. Im österreichischen Jugendschutzgesetz ist zwar geregelt, dass an Jugendliche unter 18 Jahren keine Tabakprodukte verkauft werden dürfen. Die Formulierung des Verbotes im Gesetzestext, das "Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse" umfasst, deckt die Nikotinbeutel aber nicht ab.

Denn im Gegenteil zum schwedischen Original "Snus" ist in den Beuteln kein Tabak enthalten. Ein Hinweis auf die Gefährdung von Jugendlichen findet sich nur auf den Dosen weniger Anbieter. Die Nikotinbeutel sind also auch schon längst in der Schule angekommen.

"Erstaunlich gutes Marketing"

"Das Marketing dieser Produkte ist erstaunlich gut", sagt Matthias Stadler, Oberarzt am Linzer Ordensklinikum. Weil die Nikotinbeutel als gesunde Alternative zur Zigarette beworben werden. Sind sie das? "Das ist leicht zu beantworten: Nein, das ist in keinster Weise gesund", sagt Stadler. Auch in den Nikotinbeuteln seien diverse Aldehyde und Nickel enthalten, die alle sehr gesundheitsschädigend seien. "Es kommt einerseits zu Zahnfleischentzündungen, zu einem desolaten Zahnstatus und in weiterer Folge zu Schleimhautveränderungen. Es kann sich auch ein Mundhöhlenkarzinom entwickeln", sagt Stadler. Es gebe zudem bereits vereinzelt Studien, die bewiesen hätten, dass Speiseröhrenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs eine mögliche Folge des Konsums sein können.

Werbeverbot für Nikotinbeutel?

Ohne Studien belegen lässt sich das starke Abhängigkeitspotenzial der unscheinbaren Beutel. "Bei Zigaretten wird ein Zehntel des Nikotins vom Körper aufgenommen, bei den Nikotinbeuteln sind es knapp 50 Prozent", sagt Suchtexperte Rainer Schmidbauer. Große Sorgen bereite ihm die Marketingstrategie der Anbieter. "Wir haben jetzt 25 Jahre massiv probiert, der herkömmlichen Zigarette ein schlechtes Image zuzuschreiben. Dass das Rauchen für Jugendliche uncool wird. Den Trend, den wir jetzt erleben, dass Nikotinprodukte als modisch, modern, sogar als Lifestyle vermarktet werden, ist extrem besorgniserregend", sagt Schmidbauer.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) wolle diesen "Lifestyle" so schnell wie möglich unterbinden: "Es ist mir ein Anliegen, dass die Nikotinbeutel auch in das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz aufgenommen werden und es zumindest ein Werbeverbot dafür gibt", sagt sie. Auch für die Umwelt wäre ein verminderter Gebrauch kein Nachteil: Die Beutel finden sich mittlerweile nicht nur unter den Oberlippen, sondern auch auf den Straßen. (geg)