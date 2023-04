Sensation in Perg: Dort legte ein Brutpaar sechs Eier.

Die ersten Storcheneier Oberösterreichs gab es heuer in Perg zu feiern: Das Paar, das dort auf einer Plattform beim Bahnhof sein Nest gebaut hat, ist heuer nicht in den Süden geflogen und hat schon am 19. März zu brüten begonnen. "Das ist eine Folge der Klimakrise.