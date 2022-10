Wenn Christian Zemann besonders gute Laune hat, müssen sich die Besucher des Urfahraner Jahrmarktes fest anhalten. Dann gibt der 51-Jährige schneller als üblich 100 Prozent. Heute ist so ein Tag, an dem es ihm nicht schnell genug gehen kann. Von 15 schaltet er das "Chaos", das mutige Fahrgäste mit rasantem Tempo in luftige Höhen katapultiert, mit einem Knopfdruck auf 45 Prozent Leistung. Fürchten muss sich aber niemand. "Ich hab’ die Gäste immer im Blick.