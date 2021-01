Keine farbenprächtigen Explosionen, keine Feuersalven, kein Lichtermeer. Während sich im Umland von Linz erste Raketen gen Himmel schrauben, bleibt dieser über dem Hauptplatz schwarz; die Straßen leer. Die Stadt Linz hat sich wie viele andere Gemeinden gegen ein großes Feuerwerk entschieden. Der seit 26. Dezember geltende Lockdown bestimmt auch den Start in das neue Jahr mit einer ganz besonderen Stimmung.

"Ich verstehe nicht, warum gerade bei dieser Feierlichkeit so rigoros vorgegangen wird. Zu Weihnachten gab es ja noch viele Ausnahmen", sagt Michael Wenzler. Der Linzer ist einer der wenigen, die in der Altstadt unterwegs sind. Die frühere Partymeile ist menschenleer. Nur einzelne Polizeistreifen patrouillieren.

Vereinzelte Raketen

"Ich habe nichts dagegen, wenn nicht geschossen wird", sagt Spaziergänger Peter Gruber: "Es ist so schön ruhig." Es ist eine fast besinnliche Stimmung in dieser Nacht, nur unweit eilt ein Jugendlicher vorbei. Er trägt ein Paket bunter Raketen unter dem Arm und ist auf dem Weg zu einem Freund. Dort wolle er aber nur kurz bleiben, "nur gemeinsam ein paar Raketen schießen" und "auf das neue, bessere Jahr anstoßen".

Menschenleer geht das neue Jahr auch in der Welser Innenstadt zu Ende.

Nebel und leere Straßen auch in Wels Bild: mpk

Da, wo sich ansonsten am Stadtplatz die Taxis in zweiter Spur anstellen, um Nachtschwärmer nach Hause zu bringen, bleiben die Parkplätze überwiegend leer. Es sind mehr Polizeistreifen als Autofahrer unterwegs in dieser nebligen Nacht. Am Himmel ist nicht nur wetterbedingt wenig zu sehen. Die Stille wird nur vereinzelt von Raketen und Krachern durchbrochen. "Es war eine der ruhigsten Silvesternächte in den letzten Jahrzehnten, es gab kaum nennenswerte Einsätze für die rund 700 Polizistinnen und Polizisten", sagt David Furtner, Leiter der Pressestelle der Polizei. Lediglich in Linz und Wels hätten kleinere Personengruppen Corona-Bestimmungen nicht eingehalten.

Ganz anders das Bild in Steyr am letzten Tag des Tages: Dort haben sich 500 Menschen versammelt, mit brennenden Kerzen der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos gedacht und die Aufnahme der Menschen in Österreich gefordert.

In Steyr trafen sich 500 Menschen bei einem Lichtermeer. Bild: feh

