Die Stars, die reich an Ideen, aber sparsam bei der Energie sind

Die Preisträger 2022 wurden von Gerhard Dell, Geschäftsführer des Landesenergiesparverbandes (unten links), Antonia Koch, Marketingleiterin der OÖNachrichten (oben links), und Energielandesrat Markus Achleitner (unten, 2.v.r.) in den Linzer Promenaden Galerien geehrt.

Die Energie ist in aller Munde. Nicht nur, weil "Energiekrise" zu Österreichs Unwort des Jahres gewählt wurde, sondern auch, weil es nie wichtiger war, effiziente Lösungen zu finden. Das zeigt auch die rege Teilnahme am Landesenergiepreis, der Dienstagabend in den Promenaden Galerien verliehen wurde. "Mehr als 120 Projekte wurden eingereicht. Viele davon sind eine Kombination mehrerer Themen", sagte Gerhard Dell, Landesgeschäftsführer des Energiesparverbandes.