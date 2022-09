"Die Spritpreise werden noch einmal deutlich unangenehmer"

Die Aufregung war groß. Im April 2005 stieg der Preis für einen Liter Benzin erstmals über einen Euro, jener für Diesel folgte im August. Von einem Spritpreis auf "historischem Höchstwert" war die Rede, Autofahrer und deren Klubs drängten auf einen "gebotenen Ausgleich" für berufsbedingte Autofahrten.

Nun, 17 Jahre später, kostet diese Meldung vielen nicht mehr als ein mildes Lächeln. Denn im Sommer dieses Jahres waren zwei Euro für einen Liter Treibstoff an Oberösterreichs Tankstellen nicht mehr Ausnahme, sondern die Regel. In den vergangenen Wochen sanken die Preise wieder moderat, die finanzielle Verschnaufpause für Autofahrer ist aber nicht von langer Dauer. Sie endet spätestens am 1. Oktober. Dann tritt die CO2-Steuer in Kraft, ein Kernstück der ökosozialen Steuerreform.

"Zwei Preisschübe kommen"

CO2-Emissionen kosten ab dann 30 Euro pro Tonne. Für die Verbraucher wird sich die neue Steuer bei Heiz- und Treibstoffkosten bemerkbar machen. "Der Treibstoff wird damit um gut acht Cent pro Liter teurer. Eine Tankfüllung bei einem Fahrzeug mit einem 50-Liter-Tank kostet ab nächsten Samstag um rund vier Euro mehr", sagt Peter Rezar, Präsident des Auto-, Motor- und Radfahrerbundes Österreichs (ARBÖ).

Bernd Zierhut, Obmann der Fachgruppe Energiehandel bei der Wirtschaftskammer und Geschäftsführer der Doppler-Gruppe aus Wels, geht sogar von "zwei Preisschüben" aus. Einer, der durch die Freigabe von 60.000 Tonnen Diesel aus der Pflichtnotstandsreserve (PNR) verursacht wird und bereits diese Woche schlagend werden könnte. "Da liegt der Preis pro Tonne wesentlich höher als der aktuelle Marktpreis", sagt er. Der zweite Schub komme dann ab 1. Oktober mit der Einführung der CO2-Steuer. "Insgesamt könnte der Preis für einen Liter Treibstoff also um rund 15 Cent in die Höhe schießen. Sicher ist: Die Spritpreise werden für Autofahrer noch einmal deutlich unangenehmer", sagt Zierhut.

Er gehe davon aus, dass es zu einer Produktknappheit kommen könnte. "Das kann von Stillständen einzelner Tankanlagen bis zu einem großflächigen Versorgungsengpass reichen", sagt er.

Laut ARBÖ-Präsident Rezar sei bis kommenden Sonntag mit einem Ansturm auf die Tankstellen zu rechnen.

Davon geht Ludwig Malina-Altzinger, Geschäftsführer der AS-Gruppe, zu der drei Ecodrom-Tankstellen und eine Eni-Tankstelle gehören, aktuell nicht aus. "Das Auto volltanken ja, Hamsterkäufe nein. Auch wir können nicht mehr machen, außer unsere Tanks aufzufüllen. Aber die Vorausplanung ist wesentlich schwieriger. Früher haben wir am Montag bestellt und die Ware am Dienstag erhalten. Wenn wir heute am Montag bestellen, müssen wir froh sein, wenn sie am Donnerstag oder Freitag kommt", sagt er.

Dass die Regierung trotz Rekordinflation auf die CO2-Steuer beharrt, ist für Malina-Altzinger völlig unverständlich, zumal der Beschluss aus einer Zeit stammt, in der der Treibstoffpreis bei 1,10 Euro lag. "Jetzt sind wir bei 1,80 oder 1,90. Der Lenkungseffekt, sprich die Verkehrsreduktion, den die Regierung erzielen möchte, ist längst durch die höheren Spritpreise eingetreten. Die Menschen sparen jetzt schon, so weit es irgendwie möglich ist", sagt er. Auch Zierhut könne nur "auf eine Verschiebung appellieren". Die CO2-Steuer sei eine "grundsätzlich richtige Maßnahme", die aber zu "einer völligen Unzeit" komme. (geg,mahu)

Nachgefragt

„Die erhöhten Preise stören mich. Ich muss mit dem Auto zur Arbeit pendeln, weil keine Busverbindung passt.“

Adelheid Kaiser (53), aus Altenberg

„Ich finde die CO2-Steuer durchaus okay. Je dicker das Auto und je sinnloser die Fahrt, desto teurer sollte es sein.“

Werner Höretzeder (50), aus Walding

„Ich versuche, wegen der Preise so wenig wie möglich das Auto zu nutzen. Die Teuerung finde ich nicht angemessen.“

Sieglinde Schuller (57), aus Neulengbach