"Die Spaltung ist beängstigend"

Zahlreiche Leserbriefe erreichen die OÖNachrichten jeden Tag. Doch ein Thema haben sie seit Monaten fast alle gemeinsam: das Coronavirus. "Von den Behörden werde ich im Kreis geschickt", "Ich kenne mich nicht mehr aus", "Schreiben Sie doch die Wahrheit" und "Welche Lösung wird es jetzt geben?", schreiben die Leserinnen und Leser.

Covid-19 verunsichert, spaltet und belastet. Und das schon seit fast zwei Jahren. Der Dschungel an widersprüchlichen Informationen ist weitläufig und scheint undurchdringlich. Fake News und aus dem Zusammenhang gerissene Forschungsergebnisse werden zur gefährlichen Stolperfalle.

Tilman Königswieser ist ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und Mitglied des Landeskrisenstabs. Mit ihm gemeinsam versuchen die OÖNachrichten, Ihre Fragen zu beantworten. Und Licht ins Dunkel zu bringen.

Frage 1



"Mir geht die Berichterstattung diesbezüglich etwas gegen den Strich. Warum berichten Sie zum Beispiel nicht über die Grippe? Genauso tödlich." Ing. Ludwig Pointner, Wels



Selbstverständlich kann auch eine Grippeerkrankung einen tödlichen Verlauf nehmen. Sie ist ja eine schwere Infektionskrankheit. Aber ich habe noch keine Grippesaison erlebt, die so lange – immerhin mehr als 20 Monate – andauert und unser gut ausgebautes Gesundheitssystem so in Anspruch nimmt. Das zeigt sich auch bei uns im Salzkammergut-Klinikum sehr deutlich.

So viele Intensivpatienten und Verstorbene in so kurzer Zeit hat die Grippe in den 25 Jahren, seit denen ich Arzt bin, nicht gefordert. Nichtsdestotrotz kann die Grippe dennoch sehr gefährlich sein. Auch hier empfehle ich eine Impfung.



Frage 2

"Ich bin ungeimpft, weil ich mir kein DNA-veränderndes Medikament mit unbekannten Langzeitfolgen injizieren lassen möchte. Ich teste mich, trage Maske, gefährde also niemanden." Maria Ardelean, E-Mail

Die Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus sind ja keine DNA-, sondern Messenger-RNA-Impfstoffe. Es gilt als gesichert, dass ein Messenger-RNA-Impfstoff die genetische Substanz der eigenen Körperzellen gar nicht verändern kann. Die DNA liegt geschützt im Zellkern einer jeden Zelle, dort kann die Messenger-RNA, kurz mRNA, gar nicht hinein. Der Code, der auf der mRNA liegt, wird in der Zelle in Proteine „übersetzt“.

Das ist der eleganteste Impfstoff, den es je gab. Immerhin kann der menschliche Körper die Virus-Proteine so selbst produzieren. Sie müssen nicht von außen zugeführt werden.

Frage 3

Auch die Medien sind schuld an der Spaltung der Gesellschaft. Schreiben Sie doch die Wahrheit, dass auch Geimpfte andere anstecken können. Heinz Binder, Attersee

Die Spaltung der Gesellschaft ist ein beängstigendes Problem. Sie ist aber sicher nicht die Schuld jener, die die Impfung bewerben, eher jener, die die Impfung verteufeln. Primär schützt die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf und reduziert das Risiko einer Übertragung. Allerdings eben nicht zu 100 Prozent.

Wenn wir keine hohe Impfbereitschaft der älteren Bevölkerung gehabt hätten, wären unsere Intensivstationen schon seit Monaten berstend voll. Und wir hätten viel, viel mehr Tote. Bis Ende Juli hat die Impfung fast 2200 Todesfälle und 5800 Hospitalisierungen verhindert.

Frage 4

Solange nur das Injizieren einer Substanz als Allheilmittel propagiert wird, aber die Wirksamkeit von Symbicort bzw. Ivermectin verschwiegen wird, liegt der Betrug auf der Hand. Karl Leeb, per E-Mail

Die Medizin sollte versuchen, Krankheiten zu vermeiden, es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass sich Menschen infizieren. „Reparaturmedizin“, wenn die Infektion schon passiert ist, ist der falsche Ansatz.

Wir Mediziner warten auf ein Medikament, das die Behandlung einer Corona-Erkrankung erleichtert. Vielleicht haben wir es bald, vielleicht erst in zehn Jahren. Bis dahin setzen wir Medikamente ein, die in einem bestimmten Krankheitsstadium eine Linderung der Symptome bewirken. Da verlassen wir uns aber auf Arzneien, bei denen Studien auch zeigen, dass sie wirken.

Frage 5

Wir hatten vor einem Jahr Corona, sind also genesen, und haben alle drei Monate auf eigene Kosten einen Antikörpertest gemacht, wir waren daher immer sicher, Antikörper zu haben. Mit der letzten Verordnung des Gesundheitsministers sind wir plötzlich nicht mehr genesen, sondern ungeimpft und werden sozusagen „abgesondert“. Kann mir wer erklären, warum Antikörper von Genesenen nicht gelten und von Geimpften schon? Thomas Scholz, Linz

Dass jede genesene Person auch Antikörper hat, stimmt leider nicht. Nicht alle Erkrankungen führen zu einer bleibenden Immunität. Bei einer leichten Infektion kann es eben sein, dass die wenigen Antikörper, die vorhanden sind, rasch wieder verschwinden, die Corona-Abwehr so geschwächt ist, dass man noch einmal erkranken kann. Man ist zwar genesen, aber nicht vor einer weiteren Infektion geschützt. Die Impfung schafft einen konstanten Schutz, man sieht in letzter Zeit aber auch, dass die durch die Impfung hervorgerufenen Antikörper schwinden. Daher ist es wichtig, die zweite Impfung nach mindestens sechs Monaten noch einmal aufzufrischen.

Ihre Fragen

