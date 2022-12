Damals hatte der oö. Seniorenbund erstmals die Anliegen, Sorgen und Erwartungen der Generation 60 plus in Oberösterreich vom Meinungsforschungsinstitut Imas durchführen lassen. Während damals noch 52 Prozent der Befragten angaben, die Zukunft "mit Zuversicht" entgegenzutreten, so sei heuer eine "Trendumkehr in der Grundstimmung" zu verzeichnen, sagte Paul Eiselsberg von Imas International am Freitag bei einer Pressekonferenz in Linz. Rund die Hälfte der befragten Bevölkerung sieht demnach den kommenden zwölf Monaten sorgenvoll entgegen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde die heurige Erhebung zwei Mal durchgeführt: Zunächst wurden zwischen 9. Mai und 3. Juni 2022 insgesamt 400 über 60-Jährige in Form von persönlichen Interviews befragt. Wegen des Ukraine-Kriegs sowie der Inflation gab es dann im Oktober eine weitere Befragung in kleinerem Umfang: Im Oktober wurden dazu weitere 204 Personen interviewt.

53 Prozent der Befragten gaben in dieser zweiten Umfrage an, "sehr zufrieden" (zwölf Prozent) bzw. "eher zufrieden" (41 Prozent) mit der derzeitigen Lebenssituation zu sein, während sich 27 Prozent "gar nicht zufrieden" bzw. "nicht besonders zufrieden" (16 Prozent) zeigten.

Als Haupt-Sorgenthema Nummer Eins kristallisierte sich die wirtschaftliche Entwicklung heraus: 91 Prozent gaben an, diesbezüglich "sehr starke Sorgen" (46 Prozent) bzw. "einigermaßen starke Sorgen" (45 Prozent) zu haben. Auf Rang zwei folgt die Sorge um die Teuerung und die aktuellen Preissteigerungen (gesamt 89 Prozent), gefolgt von dem Krieg in der Ukraine sowie der Zuwanderung bzw. dem Flüchtlingsstrom (jeweils 85 Prozent). "Die Inflation ist das wichtigste Thema geworden, alles andere ist nun zweitrangig", sagte Josef Pühringer, Obmann des OÖ Seniorenbundes. "Es bewegt die Senioren mehr als die Gesamtbevölkerung." Nachsatz: "Die Sorgenfalten der älteren Menschen sind deutlich tiefer geworden."

Den Hauptgrund dafür sieht Pühringer, dass die Inflation hauptsächlich das Heizen, Wohnen sowie die Lebensmittel betreffen. "Also genau jene Bereiche, die die Menschen unmittelbar zum Leben brauchen." Der Seniorenbund-Obmann strich aber auch einen weiteren Punkt der Befragung hervor, nämlich, inwieweit die Altersarmut sowie die Einsamkeit bei den über 60-Jährigen Thema seien. Auch wenn diese bei der Befragung im unteren Bereich rangieren (60 bzw. 50 Prozent gaben an, dass sie sich deswegen stark bzw. einigermaßen stark sorgen), seien diese nicht zu vernachlässigen, denn: "Diese Sorgen werden bleiben."

Pühringer sieht daher die Politik gefordert, auch wenn diese "nicht alle Probleme lösen kann", wie er sagt: Es gehe daher darum, "vorrangig die Probleme der Schwächeren lösen", wie etwa mit Hilfe von Förderungen und finanziellen Unterstützungen. Die Aufgabe des Seniorenbundes sei es hingegen, "Orientierung zu geben und Mut zu machen, ohne die Probleme zu negieren".