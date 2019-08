Die Sonne nimmt sich nur am Freitag frei

Denn der Spätsommer mimt noch einmal den Hochsommer und lässt die Temperaturen auf bis zu 31 Grad steigen.

Der einzige Schönheitsfehler sind die dicken Quellwolken, die sich heute Nachmittag über dem Bergland auftürmen und zumindest kurzzeitig kräftige Regenschauer bringen können. Zuvor scheint im ganzen Land die Sonne, die ihre Arbeit morgen und am Mittwoch ungestört verrichten kann: "Dienstag und Mittwoch sind die besten Tage für lange Freizeitaktivitäten. Trocken, stabil und sehr warm", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Bei 26 bis 30 Grad erreicht das sonnige Oberösterreich am Donnerstag eine schwache Störung, die, wenn überhaupt, am Abend leichte Regenschauer bringen kann. Am Freitag nimmt sich dann auch der Sommer einen freien Tag: "Es wird ein typischer Ruhetag. Sehr wechselhaft mit viel Wolken und weniger Sonne, wobei es auch länger anhaltend verbreitet regnen kann", sagt Haslhofer.

Und ab Samstag geht es bereits wieder wie gewohnt weiter: mit hochsommerlichem Wetter. (geg)

