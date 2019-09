Die Sonne lacht auf die Weberbartl-Wanderer

Die Samareiner verstehen sich nicht nur in der Kunst des Mostmachens, sie haben offensichtlich auch einen ausgezeichneten Draht zu Petrus: Denn bei der Weberbartl-Apfel-Wanderung am Sonntag kündigen die Meteorologen perfektes Wanderwetter an.

Die von den OÖNachrichten als Medienpartner präsentierte Veranstaltung in der inoffiziellen Mosthauptstadt Oberösterreichs im Naturpark Obst-Hügel-Land (Bezirk Eferding) findet bereits zum achten Mal statt. 8,8 Kilometer führt die beschilderte Route zwischen den bereits herbstlich gefärbten Obstkulturen durch das Gemeindegebiet. Auftakt ist um 10 Uhr im Ortszentrum, wo auch ausreichend Parkplätze für die Besucher zur Verfügung stehen.

Die Wanderer können die Weberbartl-Route in beide Richtungen marschieren – dazwischen laden gemütliche Mostheurige, ein Obstlehrgarten und verschiedene Naturerlebnisstationen zum Verweilen ein. Eine neue "Kühlerei" der Familie Schwab wird auch vorgestellt: Dort können Wanderer auf Selbstbedienungsbasis (gegen freiwillige Spenden) Most, Säfte und Cider erwerben.

Im Samareiner Ortszentrum befindet sich auch das Mostmuseum, in dem Wissenswertes über die Herstellung des Obstgetränkes vermittelt wird.

Beim namensgebenden "Weberbartl" handelt es sich nicht um eine Person, sondern um eine für die Mosthauptstadt typische Apfelsorte, deren Bezeichnung sich auf das Weberbartl-Gut in Samarein bezieht. Die OÖNachrichten sind mit ihrem Mostdipf am Sonntag dabei: Besucher können bei einem Rätsel Geschenkkörbe mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Naturpark Obst-Hügel-Land und Kochbücher gewinnen.

Alle Informationen auch auf www.obsthuegelland.at