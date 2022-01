Der Skisport zählte zu den "Lieblingssportarten" des NS-Regimes. Er wurde als deutsches Kulturgut betrachtet und eignete sich damit bestens für die Propaganda der Nationalsozialisten. In Österreich hielt sich lange Zeit das Bild einer "Vereinnahmung" des Skisports durch die Nationalsozialisten. Die Funktionäre und Sportler hätten unter Druck für das NS-Regime optiert und sich loyal verhalten. Andreas Praher, Historiker an der Johannes Kepler Universität in Linz, räumt in seinem neuen Buch