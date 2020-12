Die Skigebiete und der Wirbel um die FFP2-Maske

Es war ein Slalom, den Österreichs Liftbetreiber gestern bewältigten. Im ständigen Hin und Her ging es ab dem frühen Vormittag durch die Meldungen rund um die verpflichtenden FFP2-Masken in Gondeln und abdeckbaren Sesselliften. Vor allem in den westlichen Bundesländern war der Wunsch nach einer Streichung der Tragepflicht aus der neuen Verordnung groß.

Skigebiete in Tirol drohten sogar an, nicht aufsperren zu wollen, sollte sich dieser Wunsch nicht erfüllen. Zu Mittag sah es ganz danach aus, als würde sich deren Druck bezahlt machen: Die FFP2-Maske stand dem Vernehmen nach bereits auf der Abschussliste. "Wir sind noch bis 13 Uhr davon ausgegangen, dass sie doch nicht kommt", sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu). Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der Seilbahnholding Oberösterreich, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits "kurzfristig Tausende FFP2-Masken" geordert. "Die Hinweistafeln in den Skigebieten Dachstein-West, Feuerkogel und Krippenstein sind für den handelsüblichen Mund-Nasen-Schutz ausgelegt. Ich habe in Auftrag gegeben, sie durch Hinweise auf FFP2-Masken zu ersetzen, die Anweisung dann kurzfristig zurückgezogen und sie dann doch wieder überkleben klassen", sagt Tröbinger. Denn am Nachmittag veröffentlichte das Gesundheitsministerium dann die gültige Verordnung: Während der Beförderung in Gondeln und abdeckbaren Sesselliften sowie in deren Zugangsbereich sind FFP2-Masken demnach Pflicht.

"In unseren Skigebieten werden die Masken bei allen Kassen um drei Euro erhältlich sein", sagt Tröbinger. Das Personal werde verstärkt, um die Skifahrer "auf die Tragepflicht hinzuweisen".

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at