In Oberösterreichs Spitälern ist die Unruhe groß. Die täglich steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen – vor allem in den Alten- und Pflegeheimen – bringt die Intensivbetten-Kapazität an die Belastungsgrenze. Kommende Woche könnte es eng werden, hieß es zu den OÖNachrichten.

Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) appellierte gestern eindringlich an die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen konsequent einzuhalten. "Die Situation ist wirklich sehr ernst", sagte Haberlander. Jede Neuinfektion sei in dieser Lage eine zu viel. Vor allem Corona-Fälle unter Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind brisant, weil diese häufig in weiterer Folge Spitalsbetreuung brauchen, oft auf der Intensivstation. Derzeit sind 306 Bewohner von Altenheimen positiv getestet. Oberösterreichs Spitäler verfügen über rund 250 Intensivbetten, die Ende vergangener Woche zu drei Viertel ausgelastet waren.

Zur angespannten Lage in den Spitälern kommt die Ungewissheit, ob die Pflichtschulen (Volksschule, Mittelschule, AHS-Unterstufe) geöffnet bleiben. Gerüchte machten die Runde, dass kommende Woche alle Schulen wieder geschlossen werden könnten – diese wurden aus Regierungskreisen zurückgewiesen. Haberlander plädierte dafür, die Schulen offen zu halten. "Schulen sollten das Letzte sein, das geschlossen wird", sagte sie.

>> Mehr über die Corona-Lage in Oberösterreich lesen Sie hier:

