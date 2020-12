Die Silvesternacht wird diesmal unspektakulär

Wegen der Corona-Maßnahmen wird es in der heutigen Silvesternacht deutlich weniger Raketen und Feuerwerke zu bestaunen geben. Dabei würden die Bedingungen "gut passen", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Ortner.

Denn am Silvestertag macht sich bei uns schwacher Hochdruckeinfluss bemerkbar. Tagsüber ist es bei Höchstwerten um 3 Grad wechselnd bewölkt und weitgehend windstill. "Die Silvesternacht wird dann wettermäßig unspektakulär, im Flachland bleibt es eher bedeckt, in mittleren Lagen, etwa im Hausruck, kann sich Hochnebel bilden." Weiter oben – im Mühlviertel und der Eisenwurzen – ist es hingegen sternklar, die Temperaturen sinken dort bis auf minus acht Grad. Im Zentralraum pendeln sie sich bei minus zwei Grad ein.

Auch das neue Jahr beginnt unspektakulär, sagt der Meteorologe. Sonne und Wolken wechseln einander ab, es bleibt trocken, die Höchstwerte liegen tagsüber um den Gefrierpunkt. Am Samstag zeigen sich mehr Wolken am Himmel, und es wird etwas milder. Erst die Nacht zum Sonntag und der Sonntagvormittag werden laut Ortner "ein wenig an den Winter erinnern". In der Nacht ziehen schwache Regen- und Schneeschauer durch, die Schneefallgrenze liegt bei 500 Metern.

Mehr Schnee gibt es hingegen in den südlichen Bundesländern – ein Italientief bringt ihnen einen weiteren Schub der weißen Pracht.

Bei uns geht der Trend im Laufe der kommenden Woche Richtung mildere Verhältnisse, ab Donnerstag dürfte es erneut föhnig werden: von einem echten Wintereinbruch vorerst keine Spur.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.