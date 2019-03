Die Sicherungshaft

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet." Das ist der Anfangssatz von Franz Kafkas 1914 begonnenem und nie zu Ende geschriebenem Roman "Der Prozess". Zwei Herren klopfen an: "Sie dürfen nicht weggehen, Sie sind ja verhaftet." "Es sieht so aus", sagt K.: "Und warum denn?", fragt er dann. "Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet, und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren."

Kafkas Roman ist eine bitter-surreale Abrechnung mit dem, was als Sicherungshaft, Schutzhaft, Vorbeugungshaft oder Präventivhaft diskutiert wird, ob auf Verdacht, als Prävention, zum Schutz der Allgemeinheit oder zur Beruhigung einer kochenden Volksseele. 1925 ist das Fragment nach dem Tod des Autors erstmals veröffentlicht und 1933 gleich wieder verboten worden. Kafka wurde als Erzeuger von "schädlichem und unerwünschtem Schriftgut" in die Liste verbotener Autoren aufgenommen. Seine Werke fielen wie viele andere den Bücherverbrennungen zum Opfer. Auch während der Herrschaft der Kommunisten in seiner Heimat Tschechoslowakei blieb er weiter auf der Verbotsliste.

Man kann den Roman als surreale Kritik an der Behördenmentalität der Habsburgermonarchie lesen, aber auch als düstere Vorausahnung dessen, was an Unvollkommenheiten der Rechtsprechung in der Ersten Republik und insbesondere bei der tätigen Mithilfe der Rechtsprechung an den Verbrechen der Nationalsozialisten noch kommen würde. Die Helfershelfer belehren K.: "Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit Ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden." Man wüsste, dass die hohen Behörden, in deren Dienst sie stünden, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. "Es gibt darin keinen Irrtum." Doch nicht nur die k.u.k. Bürokratie arbeitete quälend langsam: Ein "echter Freispruch", erfährt K., sei zu seinen Lebzeiten noch nie vorgekommen. Es gebe nur die "scheinbare Freisprechung" und die "Verschleppung".

Das Ende des Romans ist so düster wie sein Anfang. Es gibt kein Urteil. Zwei namenlose Herren, bleich, fett, in schwarzen Anzügen und hohen Zylinderhüten, führen Josef K. zu einem Steinbruch. Sie lehnen ihn an einen Stein, der eine hält ihn fest, und der andere durchbohrt ihm mit einem Fleischermesser das Herz. "Wie ein Hund!" sind K.s letzte Worte.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

