"Die Senioren sind keine Belastung, sondern eine Bereicherung für unser Land"

Rund 1,7 Millionen Senioren lebten mit dem abgelaufenen Kalenderjahr in Österreich - das sind in etwa 37 Prozent der Wählerschaft. "Bei so einer großen Bevölkerungsgruppe ist es schade, dass es immer wieder notwendig ist, auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen", sagt der oberösterreichische Landesobmann des Seniorenbundes Josef Pühringer bei einer heutigen Pressekonferenz. Für das Jahr 2024 sieht Pühringer die Politik bei "mehreren Themen gefordert, die unsere Senioren direkt betreffen".

"Die Politik muss erkennen, dass die Senioren keine Belastung, sondern eine Bereicherung für unser Land sind", sagt Pühringer. Gerade bei ehrenamtlichen Tätigkeiten würden "viele tausende Ältere ihren Mitmenschen tagtäglich helfen."

Im Bereich der Pflege sei von der jetzigen Bundesregierung zwar "um einiges mehr getan worden als von ihren Vorgängern", es bestehe laut Pühringer "trotzdem noch Handlungsbedarf". Dazu gehöre unter anderem die Erhöhung und jährliche Valorisierung der Förderung für die 24-Stunden-Betreuung.

Laut Landesgeschäftsführer Franz Ebner dürfe es nicht sein, "dass pflegende Angehörige auf Erspartes zurückgreifen müssen, wenn sie auf Urlaub fahren und ihre Verwandten optimal betreut wissen wollen." Weiters muss der Personalmangel in Alten- und Pflegeheimen "noch effektiver" bekämpft werden.

Laut Pühringer müsse die Politik zudem Schritte setzen, um die flächendeckende Primärversorgung, also Hausärzte, weiterhin zu garantieren. "Der Gemeindearzt ist für die Infrastruktur wichtiger als der Nahversorger, die Pensionierungswelle bereitet uns natürlich Sorgen", sagt Pühringer.

90 Kassenstellen nicht besetzt

Allein in Oberösterreich seien aktuell 90 Kassenstellen nicht besetzt. Ein Lösungsansatz sei laut dem früheren Landeshauptmann die Abschaffung der Altersgrenze für Ärzte von 70 Jahren für alle jene, die weiterarbeiten möchten. "Niemand muss, aber die Mediziner, die wollen, sollen das auch dürfen."

Die Teuerung habe in den vergangenen Monaten auch vor den Senioren nicht Halt gemacht. "Wichtig ist die jährliche, bereits gesetzlich verankerte Wertsicherung der Pensionsbeiträge", sagt Pühringer, der die Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung, trotz gegenteiligem VfGH-Urteil als "nicht gerecht" beurteilt.

Online und analog gleichsetzen

Auch wenn im Bereich der Altersdiskriminierung im vergangenen Jahr "viele Fortschritte erzielt wurden, etwa beim Diskriminierungsverbot bei Krediten für Senioren", gebe es laut dem Seniorenbundobmann noch Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf herrsche.

So müsse es bei digitalen Angeboten, etwa auf Ämtern oder Banken, stets auch eine "gleichwertige analoge Alternative" geben. "Oft sind Senioren digital noch nicht so fit, viele Ältere haben keinen Gebrauch vom Reparaturbonus machen können, weil dieser nur online beantragt werden konnte", sagt Pühringer.

Wie auch bereits im vergangenen Jahr werde laut Landesgeschäftsführer Ebner auch 2024 der Themenschwerpunkt des Seniorenbundes im Bereich Sicherheit liegen. Vor allem der Schutz vor Trickbetrügern und Cyberkriminalität stehe im Fokus. "Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass ältere Menschen auf eine Betrugsmasche hereingefallen sind. Oft verlieren sie dabei mehrere 10.000 Euro", sagt Ebner. Bei Vorträgen und Informationsabenden in den oberösterreichischen Ortsgruppen des Seniorenbunds soll heuer erneut wichtige Präventionsarbeit geleistet werden.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger