Gutes Skiwetter: Die Semesterferien werden sonnig und kalt

Denn die Regenwolken, die am Donnerstag Niederschlag bringen, bleiben nicht lange. Allerdings lässt die Kaltfront, die sie mit sich gebracht hat, die Schneefallgrenze in der Nacht auf Freitag auf 400 bis 500 Meter sinken. Es kann also auch im Flachland ein wenig schneien. "Eine Schneedecke bleibt hier allerdings nicht", sagt Meteorologe Alexander Ohms von Geosphere Austria.

Am Freitag ist im Süden des Landes noch mit leichtem Schneefall zu rechnen, ansonsten sollte es trocken bleiben und etwas auflockern. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen wird es mit minus zwei bis plus drei Grad aber relativ kühl. In der Dachsteinregion sollten etwa zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee dazukommen. "Das ist nicht allzu viel, aber es wird zumindest wieder etwas winterlicher aussehen", sagt Ohms.

Am Samstag wird es zunehmend sonnig, es bleibt aber mit minus zwei bis plus vier Grad den ganzen Tag frisch: "Das ist zu kühl für diese Jahreszeit", sagt Ohms. Nachdem am Sonntag etwas dichtere Wolken den Himmel bedecken, dürfte es am Montag wieder die Sonne scheinen. "Und dann sollte es für die ganze kommende Woche freundliches Hochdruckwetter geben", sagt Meteorologe Ohms. Allerdings wird es winterlich kalt: "Am Montagmorgen dürften wir im Mühlviertel Tiefsttemperaturen um minus zehn Grad haben, im Zentralraum sind es minus fünf, minus sechs Grad."

Milder auf den Bergen, sonnig in den Niederungen

Auf den Bergen sollte es etwas milder sein. Das bedeutet aber nicht - wie bereits öfter in diesem Winter - dass es dort oben warm ist und die Niederungen im Nebel stecken. "Dabei hilft uns jetzt, Mitte Februar", schon die zunehmende Kraft der Sonne, die schon die Möglichkeit hat, Nebelfelder aufzulösen", sagt Ohms. Eine gute Nachricht für alle, die nicht Skifahren gehen. Gegen Ende der Semesterferien gibt es dann Aussichten auf milderes Wetter: Da könnten die Temperaturen am Nachmittag in der Sonne schon auf zehn Grad steigen, was durchaus der zweiten Februarhälfte entspräche.

Lediglich zu trocken ist es nach wie vor: "Denn der Niederschlag vom Donnerstag macht das Kraut auch nicht fett", sagt Ohms. Noch sei die Lage nicht weiter schlimm: "Wir wissen, dass der Grundwasserspiegel passt, in der Landwirtschaft gibt es noch kaum Vegetation." Richtung März wäre dann mehr Niederschlag wichtig. Die Langzeitprognosen seien diesbezüglich auch zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass die langen Hochdruckphasen, die wir im Jänner und Februar hatten, vorübergehen und wieder mehr Schwung ins Wetter kommt."

