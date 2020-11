"Die Schulen sollten offen bleiben"

Die Zeichen stehen auf Lockdown. Auch Österreichs Schulen dürften wie bereits im Frühjahr schließen müssen. Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen, bleibt bei seiner Forderung, dass die Schulen offen bleiben sollten. "Die Kinder brauchen geregelten Unterricht und soziale Kontakte", sagt er.

Sollte die Regierung heute aber, wie durchgesickert, eine Schulschließung verkünden, sei der Zeitpunkt ausschlaggebend. "Die Lehrer würden mindestens das ganze Wochenende und den Montag als Übergabetag brauchen, um alles vorbereiten zu können". Schließungen ab Dienstag kommender Woche seien "schwierig, aber mit viel Arbeit machbar. Umso mehr Zeit wir für die Vorbereitung bekommen, desto besser." Gruber pocht auf einheitliche Regelungen. Das Bildungsministerium müsse "endlich eine Führungsrolle übernehmen und klare Vorgaben machen, die für alle Schulen gelten".

In der oberösterreichischen Bildungsdirektion fühlt man sich für einen zweiten Lockdown gerüstet. "An jeder Schule haben in den vergangenen Monaten Krisenteams dieses Szenario vorbereitet", sagt Sprecherin Elisabeth Seiche. Aus Fehlern beim ersten Lockdown im Frühjahr habe man gelernt: "Die Kommunikationsplattformen, über die das E-Learning stattfindet, wurden an den Schulen vereinheitlicht." Das Land stellt seit diesem Schuljahr eine eigene Plattform dafür zur Verfügung.

Einen Notbetrieb werde es an den Schulen auch im Falle eines harten Lockdowns weiterhin geben. "Für die Kinder jener Schlüsselkräfte, die weiterhin arbeiten müssen, wird es dieses Mal nicht nur Beaufsichtigung, sondern auch Unterricht geben", sagt Seiche. (hip)

