Die schönsten Waldfotos unser Leserinnen und Leser

Die Serie "Unser Wald. 100.000 Bäume für Oberösterreich" stößt nicht nur auf großes Interesse und positives Feedback unserer Leserinnen und Leser, sondern unsere Abonnenten beteiligen sich auch aktiv an der Aktion: indem sie Baumpatenschaften übernehmen oder uns ihre besten Waldbilder auf nachrichten.at/wald hochgeladen haben.

Platz 2 beim Voting für Werner Zeitler, „Mahlzeit“ Bild: Zeitler

"Der Weg ist das Ziel" von Monika Zauner landete beim Onlinevoting mit 850 Stimmen auf Platz 3. Bild: Zauner

Veronika Vorholzer und ihr Bild „Lichtflut“ Bild: Vorholzer

Mehr als 160 Fotos haben uns unsere Leserinnen und Leser unter dem Motto "Seele baumeln lassen im Wald" geschickt – beeindruckende und farbenfrohe Bilder von Wäldern, Bäumen und Momenten, die mit der Kamera festgehalten wurden. Insgesamt wurden beim Baum-Voting auf nachrichten.at 164 Fotos hochgeladen und mehr als 10.000 Stimmen abgegeben. Das Siegerfoto kommt von Andrea Brandstetter-Aichhorn aus Gallneukirchen, die mit ihrem Foto "Im Wald an der Feldaist" gewonnen hat und sich als Hauptpreis über einen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen im Baumhotel in Kopfing freuen darf. "Super, ich freue mich sehr", schrieb uns die glückliche Gewinnerin.

Die Fotos unsere Leserinnen und Leser zeigen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie vielfältig der Lebensraum Wald sein kann – von herbstlichem Zauber, Lieblingsbäumen und -plätzen, Farbenspielen, Sonnenuntergängen im Wald bis zu einzigartigen Ausblicken. Aber machen Sie sich am besten selbst ein Bild, eine kleine Auswahl der schönsten Leser-Fotos – inklusive der drei Siegerbilder – zeigen wir Ihnen auf diesen Seiten, alle Fotos finden Sie im Internet auf nachrichten.at/wald

Andrea Ecker und ihr schönstes Waldbild „Stauf“ Bild: Ecker

Peter Höpfler und sein „Winterwunderland“ Bild: Höpfler

Gabriele Schimpl gab ihrem Foto den Titel „Wald und Wasser“. Bild: Schimpl

Die Waldserie geht im Frühling weiter

Auch anhand dieser Beteiligung und der Bilder erkennt man, wie wichtig das Thema Wald für die Menschen in Oberösterreich ist. Denn nicht zuletzt ist er ein großer Teil unserer Heimat, den es, wie wir bereits in mehreren Serienteilen gesehen haben, zu schützen und für die kommenden Generationen zu bewahren gilt. Nicht nur wegen des Klimawandels, sondern weil er auch ein wichtiger Erholungsraum ist – für Menschen genauso wie für Tiere. Aufgrund des großen Erfolges und der zahlreichen Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser werden wir die Waldserie auch nach dem 18. November und einer kurzen Winterpause im Frühjahr fortsetzen und den Wald und die Bäume noch aus anderen Perspektiven beleuchten sowie Hintergründe und Wissenswertes erklären, darunter auch ethische Fragen der Waldnutzung, oder die größten Waldbesitzer in Oberösterreich vorstellen.

„Leben“ heißt das Foto von Gerhard Niklas. Bild: Gerhard Niklas

Werden Sie Teil unserer Initiative und übernehmen Sie eine Baum-Patenschaft!

Gemeinsam mit ihren Partnern haben sich die OÖNachrichten zum Ziel gesetzt, 100.000 Bäume in Oberösterreich zu pflanzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, können sich Leserinnen und Leser aktiv an unserer Initiative beteiligen, indem sie eine Baum-Patenschaft übernehmen. Und so funktioniert’s:

Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten: Als Dankeschön für Ihre Treue möchten wir Ihnen eine Baum-Patenschaft schenken. Ihre Baum-Patenschaft können Sie unter www.nachrichten.at/baumpate aktivieren. Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne unter leserservice@nachrichten.at oder 0732 / 7805-560 zur Verfügung.

