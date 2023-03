Die schönsten Momente als Narzissenhoheit

Und welche waren ihre schönsten Momente? Darum geht es in der Social-Media-Challenge des Tourismusverbands Ausseerland Salzkammergut in Zusammenarbeit mit dem Narzissenfestverein. Bis 15. April können die Videos per E-Mail eingereicht werden, die kreativsten Ideen werden mit Preisen aus dem Ausseerland belohnt.

"Gleichzeitig ist die Challenge ein Aufruf an alle jungen Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, sich als Narzissenhoheit zu bewerben", sagt Vereinsobmann Rudolf Grill.

Die neuen Hoheiten können sich online bewerben unter narzissenfest.at/bewerbung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Aussee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.