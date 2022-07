Die schönste Mostkost des Jahres

Bunte Wiesenblumen auf den Tischen, ein festlich geschmückter Saal des Vierkanters und dazu die besten Moste und Fruchtsäfte aus Oberösterreich: Der Mittwochabend stand beim Stadlerhof in Wilhering ganz im Zeichen des Zusammenkommens, der Gemütlichkeit und der Ausgelassenheit – Eigenschaften, die auch den Mostdipf als traditionellen Kommentator des Tagesgeschehens in den OÖNachrichten stets ausmachen. Nachdem zwei Jahre lang das beliebte "Mostln" aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, war das Wiedersehen mit den rund 200 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur umso herzlicher.

Bereits beim Eingang wurden die fein herausgeputzten Damen und Herren – der unausgesprochene Dresscode lautete Tracht – von einem erfreuten Mostdipf in Empfang genommen. Für Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖNachrichten, gehört das "Mostln" zu den Lieblingsveranstaltungen des Jahres: "Die Mostdipf-Gala repräsentiert das, was unsere Zeitung ausmacht. Die Gäste ergeben einen Querschnitt aus ganz Oberösterreich, und das zeigt auch die Vielfalt unseres Bundeslandes." Auf die Frage, was der tägliche Mostdipf-Kommentar auslöst, musste Landeshauptmann Thomas Stelzer schmunzeln: "Auf jeden Fall viele Emotionen."

Die besten Bilder der Gala:

Schmankerl und beste Moste

An einem Sommerabend wie aus dem Bilderbuch genossen die zahlreichen Gäste die entspannte Atmosphäre in der wunderschönen Landschaft im Ortsteil Katzing in Wilhering. "Es freut uns wirklich sehr, so viele Gäste hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre für uns", sagte Gastgeberin Margit Stadler-Schauer, die Besitzerin des Stadlerhofs.

Gemeinsam mit dem Team der Waldschänke zauberten die Haubenköche Elisabeth und Clemens Grabmer das Menü für das Mostln: Nach dem regionalen Häppchen zu Beginn der Veranstaltung wurde geschmorte Schulter vom Cult-Beef mit Erdäpfelpüree serviert, zum süßen Ausklang des Abends wurden die Gäste mit einem Topfen-Limetten-Törtchen verköstigt. Dazu gab es einen spritzigen Most und fruchtige Säfte.

Das Kochduo Elisabeth und Clemens Grabmer verwöhnte die Gäste unter anderem mit geschmorter Schulter vom Cult-Beef und Topfen-Limetten-Törtchen.

"Dank der Streuobstwiesen und verschiedener Sorten haben wir eine große Mostvielfalt in Oberösterreich. Deshalb ist es so wichtig, diesen Teil der Kulturlandschaft zu erhalten", sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger.

Die regionalen Werte, die durch die Most-Tradition in Oberösterreich aufrechterhalten werden, sind für Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger ein gutes Zeichen. Denn besonders bei der Jugend sehe man ein starkes Bekenntnis zur Regionalität.

Für die musikalische Untermalung sorgte an diesem Abend das Spring String Quartet, das bereits seit 1997 auf den Bühnen Österreichs, Europas und der USA zu Hause ist und dabei die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten der Geigenmusik neu definiert. Nach seiner Preisverleihung gesellte sich auch Paul Zauner zu dem Quartett und gab auf seiner Posaune einige Musikstücke zum Besten. Die begeisterten Gäste sparten nicht mit Applaus.

Eine Klasse für sich: das Spring String Quartet

Bis in die späten Abendstunden wurde am Mittwoch gefeiert – gemunkelt wurde bereits, wer den drei Preisträgern des Abends im kommenden Jahr nachfolgen könnte. Das jedoch bleibt ein wohlgehütetes Redaktionsgeheimnis.

Die Besten der Besten

Der Stadlerhof verlieh der Preisverleihung einen überaus würdigen Rahmen.

Richtig voll wurde die Bühne des Stadlerhofes, als anlässlich der Mostdipf-Gala auch die besten heimischen Direktvermarkter geehrt wurden. Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg werden jährlich die besten Produkte der österreichischen Direktvermarkter verkostet und ausgezeichnet. Aus Oberösterreich wurde in diesem Jahr die Rekordzahl von 1054 Produkten aus 167 Betrieben eingereicht. Von den insgesamt 3277 eingereichten Produkten wurden 81 mit goldenen Birnen und goldenen Stamperln prämiert – 19 Produkte stammen aus Oberösterreich.

Goldene Birne für obstverarbeitende Betriebe:

Sigrid und Franz Allerstorfer, Feldkirchen; Günter Fischer, Kopfing; Die Hochland Imker, Pfarrkirchen; Waltraud Hollerweger, Neukirchen; Christian Hufnagel, Alkoven; Karin Maleninsky, Enns; Silvia und Gerald Rohrhuber, Wilhering; Andreas Zehetner, St. Marien

Goldenes Stamperl für obstverarbeitende Betriebe:

Willi Burgstaller, Waldzell; Hofdestillerie Dicker, Gilgenberg; Matthias Gasteiger, Bad Ischl; Daniel Hacker, Gunskirchen; Josef Hackmair, Ohlsdorf; Karl Hametner, Hagenberg; Thomas Hausjell, Lenzing; Johannes Mörth, Palting; Christof Moser, Tragwein; Christian Pirklbauer, Grünbach

Bis zu 21 Goldmedaillen

Moste, Brände, Liköre, Essige, Marmeladen: Auch die heimischen Direktvermarkter wurden bei der Mostdipf-Gala geehrt

So manch ein Direktvermarkter aus Oberösterreich durfte sich über gleich mehrere Auszeichnungen freuen:

Eine Goldmedaille gab es für Robert und Maria Brandner, Kronstorf; Christian Hufnagel, Alkoven; Johann Pichler, Wolfsegg; Maria und Andreas Rammer, Steyregg; Stefan Reiter, Laakirchen; Wolfgang Schober und Maria Hopfner, Naarn; Andreas Zehetner, St. Marien; Max Zwicklhuber, Wartberg.

Zwei Goldmedaillen: Magdalena und Friedrich Lackner, Walding; Martin Nowotny, Wilhering; Michael Purtauf, Schiedlberg; Ulrike Stögermayr, Wolfsegg; Heidi und Rudolf Wiesmayr, Scharten.

Drei Goldmedaillen: Matthias Gasteiger, Bad Ischl; Wilfried und Maximilian Hirschvogel, Thening; David Niedermayer, Taufkirchen; Thomas Ober, Braunau; Wilma und Gerhard Wiesmeier, Holzhausen.

Vier Goldmedaillen: Sigrid und Franz Allerstorfer, Feldkirchen; Eva und Norbert Eder, Tragwein; Silke und Markus Hofbauer, Leonding; Johann Klinger, Lochen.

Fünf Goldmedaillen: Martin Brandlmayr, Gunskirchen; Tanja und Josef Deisinger, Katsdorf; Günter Fischer, Kopfing; Martin Groschupfer, Enns; Johannes Schedlberger, Aschach.

Sechs Goldmedaillen: Karin Maleninsky, Enns.

Sieben Goldmedaillen: Silvia und Gerald Rohrhuber, Wilhering.

Acht Goldmedaillen: Franz und Stefan Höllhuber, Steinbach; Ursula und Manuel Mistlbacher, Leonding.

Neun Goldmedaillen – Horst Hubmer, Scharten.

17 Goldmedaillen – Erich Aumüller, Obermühl

21 Goldmedaillen – Willi Burgstaller, Waldzell

