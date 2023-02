Die Schneefotos der OÖN-Leser: Schicken Sie uns Ihre Bilder

Ihre Fotos vom Schnee: Schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder an online@nachrichten.at. Wir veröffentlichen die Schneefotos in einer Bildergalerie.

Die Prognose für die nächsten Tage

"Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region wird es am Donnerstag anhaltend schneien, auch am Freitag ist tagsüber mit viel Niederschlag zu rechnen", sagt Meteorologe Josef Haslhofer. Eine kurze Pause gibt erst wieder Samstagnachmittag. Die nächste große Neuschnee-Staffel kommt dann Sonntagabend und am Montag. "Es ist auch in den Tälern mit erheblichen Schneemengen zu rechnen". Insgesamt könnte mehr als ein Meter zusammenkommen.

