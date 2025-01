"Die Schlussnummer gehört immer den Heldinnen von den Garderoben"

Sigi Steinbring und seine Bandkollegen von "Six-Pence" stehen bereits in den Startlöchern: Am Freitag, 7. Februar, treten sie bei der OÖN-Gala-Nacht des Sports im Foyer des Linzer Brucknerhauses auf. Die Vorfreude ist groß – vor allem deshalb, weil die Musiker wissen, was sie erwartet. "Es ist immer wieder ein sehr imposanter Anblick, wenn bei der Sportlergala so viele Menschen ausgelassen zu unseren Klängen tanzen", sagt Steinbring.

Im Fasching fing alles an

Vor genau 34 Jahren, im Jänner 1991, hatte er "Six-Pence" gemeinsam mit seiner Schwester in ihrem Heimatort Kirchberg-Thening aus der Taufe gehoben. "Ursprünglich haben wir die Band gegründet, weil es bei der damaligen Faschingsfeier Bedarf gab", sagt der Frontmann. Dann ging alles ganz schnell: Das Sextett wurde zu großen Bällen in Linz eingeladen und machte sich dort als Stimmungsgarant einen Namen.

Die Show- und Tanzband, die wie die britische "Glücksmünze" Sixpence heißt, besteht aus fünf Musikern und einer Sängerin. Bei der Gala-Nacht des Sports wird mit Corinna Fuchs eine studierte Sportlerin den Ton angeben. Von 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden werden die Oberösterreicher ihr Publikum mit bester Tanzmusik unterhalten. In ihrem Repertoire haben sie nicht nur Klassiker, sondern auch moderne Hits. Sigi Steinbring, der als Sänger und Saxofonist auf der Bühne steht, gibt schon einmal einen Vorgeschmack: "Zum Beispiel wird es ‚Perfect‘ von Ed Sheeran als Walzer geben, und ‚Shallow‘ von Lady Gaga als Rumba."

Doch das letzte Lied, das steht fest, widmet die Band den Mitarbeiterinnen der Garderoben. "Das hat schon Tradition", sagt Steinbring mit einem Lächeln, und verrät die Geschichte dahinter. "Es ist bestimmt schon zehn Jahre her, als mir bei einem Auftritt bei der Gala-Nacht des Sports ein Knopf aus dem Sakko gesprungen ist." Mitarbeiterinnen des Brucknerhauses, die das Malheur beobachtet hätten, seien sofort herbeigeeilt und hätten den Knopf während einer kurzen Pause wieder angenäht. "Das war eine so selbstlose, herzliche Aktion", sagt Sigi Steinbring.

Um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, entschied die Band damals spontan, noch eine letzte Nummer für ihre "Heldinnen" hinter den Garderoben zu spielen. Das wurde auch in den Folgejahren so beibehalten und habe sich so "eingebürgert", sagt der "Six-Pence"-Chef. (vega)

