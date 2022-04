Die Saurier sind los: Dinoland in Schloss Katzenberg eröffnet am Freitag

Im Park von Schloss Katzenberg wird heute und morgen noch gebaggert, planiert und angepflanzt. Das Team um Christian Dietachmair verleiht dem Areal den letzten Schliff, bevor am Freitag das "Dinoland" seine Eröffnung feiert. "Wir haben den ganzen Park rund um die Dinos herum praktisch neu angelegt", sagt Dietachmair, der die Attraktion in Kirchdorf am Inn leitet.

Die 25 Mitarbeiter haben seit Ende Februar rund 2000 Kubikmeter Erde bewegt und 1000 Meter Stromkabel sowie 500 Meter Wasserleitungen verlegt. "Es war ein kreativer Prozess. Wir haben uns an der vorhandenen Landschaft orientiert und uns langsam vorgearbeitet", sagt Dietachmair.

Besonders eindrucksvoll: Der T-Rex Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zwischen T-Rex und Langhals

Auf 4000 Quadratmetern können Besucher ab Freitag beim Rundgang rund 70 lebensgroße Saurierstatuen bestaunen – einige von ihnen können sich dank Animatronik sogar bewegen. Tafeln liefern dabei Informationen zu Triceratops, Tyrannosaurus und Kohorten. Über das Smartphone können QR-Codes an den Tafeln gescannt werden, über die eine Audioführung abrufbar ist.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgen zahlreiche Attraktionen entlang des Weges wie ein Baumstamm-Balancierpfad, eine Seilrutsche und das "Dinodrom", in dem Kinder auf Dino-Scootern ihre Runden drehen können. Und selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Rücken von Dinosauriern zu reiten und Fotos zu machen.

Im "Steinbruch" können Nachwuchsarchäologen mit dem Hammer und entsprechender Schutzausrüstung Ammoniten aus Felsen klopfen. Und nach getaner Forscherarbeit gibt es zur Stärkung Snacks und Getränke an einem Kiosk und im Gastgarten.

Das Dinoland ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In regulären Wochen kann es samstags und sonntags besucht werden, während der Ferien in Bayern oder Oberösterreich auch von Mittwoch bis Freitag.

Öffnungszeiten im Dinoland: 15. April bis 30. Oktober, in den Ferien von Bayern und Oberösterreich: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, außerhalb der Ferien: Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 15 Uhr), Sonderöffnungstage: 18. April (Ostermontag), 4. Mai (St. Florian), 26. Mai (Christi Himmelfahrt), 27. Mai (Brückentag), 6. Juni (Pfingstmontag)