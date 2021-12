Ein Tag ohne eine einzige neue Corona-Infektion in der Stadt? Was am Montag in Steyr der Fall war, hat Bürgermeister Markus Vogl (SP) schon lange nicht mehr erlebt. "Es ist eine eigenartige Stimmung. So, als ob wir im Auge des Tsunami wären", sagt der Steyrer Stadtchef. Einerseits eine fast gespenstische Ruhe mit wenigen Neuinfektionen, andererseits die Gewissheit, dass der große Sturm mit dem Namen Omikron nicht mehr lange auf sich warten lassen, und unglaublich viele Infizierte bringen wird.