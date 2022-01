Die Rotföhre ist der Baum des Jahres 2022

Die Rotföhre (Pinus sylvestris) ist der Baum des Jahres 2022. Das hat das Kuratorium Wald am Montag bekannt gegeben. Die Rotföhre kann bis zu 600 Jahre alt werden und erreicht einen Stammdurchmesser von mehr als einem Meter. Sie kommt auch an Orten vor, die ansonsten baumfrei wären, unter anderem in Felsspalten.

Früher wurde ihr Harz beispielsweise für die Herstellung von Terpentin genutzt, heute wird ihr Holz vor allem in der Baubranche verwendet. Deshalb findet man sie nicht nur in ihren natürlichen Lebensräumen, sondern auch kultiviert. Die Rotföhre bietet einer Vielzahl von Insekten, Pilzen und Vögeln Lebensraum. Manche dieser Arten setzen der Pflanze zu, andere unterstützen sie.