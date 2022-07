Die Ritter erobern heute Schloss und Altstadt

Die Linzer Innenstadt verwandelt sich heute – ab 10 Uhr – wieder in ein Mittelalterparadies: Rund um das Schlossmuseum und in der Altstadt finden sich mehr als 100 Schausteller und Künstler zur 16. Auflage des Ritterfests ein. "Wir freuen uns sehr, dass es heuer wieder in einem größeren Umfang stattfindet", sagt Bernhard Baier, Obmann des oberösterreichischen Familienbundes – 2020 war es gänzlich ausgefallen, im Vorjahr fand es in einer kleineren Variante statt.

Worauf können sich die Besucher heute freuen? Kinder können bei den verschiedensten Programmpunkten – von Bogenschießen über Ponyreiten, Kinderschminken, Turmführungen auf den Landhausturm bis zur Drachenhöhle – in die Welt der Ritter eintauchen. Auch Kreativität wird belohnt: Wer verkleidet zum Fest kommt, kann sich bei den Infoständen des Familienbunds eine Überraschung abholen. Am Mittelaltermarkt in der Altstadt bieten Kunsthandwerker ihre Produkte feil und Hungrige können sich an zahlreichen Essens-Ständen stärken.

In der Stadt kommt es durch die Ritter auch zu Verkehrseinschränkungen zwischen 8 und 22 Uhr: Der Hauptplatz und die Altstadt sind für den Verkehr gesperrt.

Das Ritterfest beginnt um 10 Uhr mit einer Eröffnungsfeier auf der Schlosswiese und endet um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.