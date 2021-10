"Wichtig ist, bei den Menschen zu sein" Traun, Karl-Heinz Koll, ÖVP Mit den Worten "damit haben wir jedenfalls Geschichte geschrieben" kommentierte Karl-Heinz Koll (VP) am Stichwahlsonntag seinen Sieg gegen den amtierenden SP-Stadtchef Rudolf Scharinger. Der Quereinsteiger, der auch in der mittlerweile verkauften, familiengeführten Brauerei in Traun tätig war, hatte sich zuletzt als Trauner Stadtmarketingchef einen Namen gemacht. Scharinger hatte bekanntlich keine Freude mit Kolls