Die Prominenz tanzt beim Oberösterreicher-Ball auf

Eröffnet wird der Ball von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch sonst ist der Aufmarsch an Politikern beachtlich. So stehen auf der Gästeliste etwa Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander und Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner (VP) sowie die SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer. Aus der Wirtschaft haben sich unter anderem angesagt: Heinrich Schaller (Raiffeisen), Thomas Arnoldner (A1 Telekom), Josef Stockinger (OÖ Versicherung), Werner Pamminger (Business Upper Austria), Gerald Hackl (Vivatis Holding), Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger.

Aus der Wirtschaftskammer werden außerdem dabei sein: Hermann Pühringer und Ulrike Rabmer-Koller sowie Leo Jindrak.

Ebenso am Wort wird der Sport sein. So präsentieren sich die Ruderer vor der Heim-WM in Ottensheim, Präsident Horst Anselm rührt im Rathaus dabei die Werbetrommel für das Großereignis. Auch der Ski-Weltcup, der 2020 in Hinterstoder stattfindet, hat an diesem Abend seinen Fixplatz. Und dann werden natürlich auch viele Oberösterreicher auftanzen, die ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile in Wien haben: Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Oesterreichischen Nationalbank, ist eine davon. Auch Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (nun Verbund) ist am Ball.

Erstmals wirkt das Team des Oberösterreich Tourismus federführend an der Gestaltung des Abends mit.

"Wien ist neben Oberösterreich der wichtigste Herkunftsmarkt für Oberösterreich. Der Ball bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, unser Land facettenreich in einem stilvollen Ambiente zu präsentieren", sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.

Auf nachrichten.at finden Sie am Sonntag Fotos vom Ball der Oberösterreicher.