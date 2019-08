Mit Hersteller KTM und dem omnipräsenten Sponsor Red Bull liefert Österreich seit Jahren einen unübersehbaren Beitrag in der Motorrad-WM. Auch an diesem Wochenende beim Heimauftritt in Spielberg. Auf Pilotenseite schaut es da schon deutlich magerer aus. Die Fahnen hält erneut ein 18-Jähriger aus Attnang-Puchheim hoch. Maximilian Kofler ist zum dritten Mal in seiner Karriere dank einer Wildcard in der Moto3-Klasse am Start. Die Hoffnung auf einen weiteren Aufstieg lebt.