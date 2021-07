Die Discokugel an der Decke dreht sich wieder. Bunte Lampen leuchten an den Wänden. Auf den beiden Dancefloors wird noch ein letztes Mal die Technik und der Sound überprüft, an der Bar füllt der Barkeeper die Eiswürfel nach. Die Security-Männer begutachten ihren Arbeitsplatz vor dem Eingang zum Musikpark A1, an der Garderobe werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Rund eineinhalb Jahre herrschte aufgrund der Corona-Pandemie Stillstand in der österreichischen Nachtgastronomie.