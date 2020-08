Die neue Woche bringt Gewitter und Regenschauer

Schwarze Gewitterwolken werden uns noch länger begleiten, denn die Luft im Land bleibt weiterhin schwül und labil. Doch die gute Nachricht: Das Ende der Woche kann sich sehen lassen und bringt noch einmal sommerliche Temperaturen.

Besonders in den Bergen bleibt die Gewittergefahr wie schon am Wochenende groß, denn dort ziehen heute schon in der Früh wieder die ersten Gewitter durch, später auch im Flachland. "Zunächst hat es noch bis zu 28 Grad, dann frischt aber der Wind auf und es kühlt ab", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Punktuell seien auch Unwetter möglich, die bei dem von den zahlreichen Niederschlägen gesättigten Erdboden ein leichteres Spiel hätten, wodurch es zu Schäden kommen könne. Der Dienstag wird nicht viel besser, auch da bleibt es unbeständig und es regnet viel, schon in den Morgenstunden. "Am Nachmittag könnten sich ein paar kurze Sonnenfenster und bis zu 25 Grad ausgehen", sagt Ohms.

Die Wende bringt dann der Mittwoch. Auch wenn es zunächst noch recht schwül und unbeständig ist mit Regenschauern und dichten Wolken, so bessert sich das Wetter deutlich im Laufe das Tages. "Der Nachmittag wird zunehmend trocken und sonnig. Die schwüle Luft wird ausgeräumt, und es kommt stabilere nach", sagt der Meteorologe. Auch am Mittwoch sind Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich.

Sehr zur Freude aller Badehungrigen werden der Donnerstag und der Freitag wieder richtig sommerlich. Die Sonne zeigt sich an beiden Tagen von früh bis spät und es wird nicht mehr schwül, sondern trocken warm. Zwei makellose Tage beenden die Woche mit bis zu 30 Grad am Donnerstag und bis zu 33 Grad am Freitag.

Kaltfront am Wochenende

Dann dürfte der Sommer aber aus heutiger Sicht wieder eine kleine Pause einlegen. Denn am Samstag kommt wieder eine Kaltfront auf uns zu, es wird unbeständiger und nicht mehr ganz so warm. "Generell ist es im Land schon ein wenig herbstlich. Die Nächte werden länger, und somit kommen auch die Nebelfelder wieder", sagt Ohms. In der zweiten Augusthälfte seien Temperaturen um die 30 Grad eher selten, so der Meteorologe. (mpk)

