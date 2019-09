Die neue Volksschule in St. Martin wird ganz aus Holz gebaut

„Die müssen wir in die Vermarktung bringen“, sagt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP). Eine Möglichkeit bietet sich im öffentlichen Bau, speziell im schulischen Bereich. Zwei Pilotprojekte haben Hiegelsberger und die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) heute auf einer Pressekonferenz in Linz vorgestellt: den Neubau der Volksschule in St. Martin im Mühlkreis und den neuen Kinderhort in Walding.

„Ein Schüler hat drei Lehrer: den Pädagogen, seine Mitschüler und den Raum“, zitierte Haberlander eine alte Schulweisheit. Der Raum – da ist Holz das beste Material, ergänzte Johannes Hanger, Obmann-Stellvertreter von proHolz OÖ. Denn Holz spreche alle Sinne an.

„Seit 2012 planen wir die Sanierung unserer Neuen Mittelschule und der Volksschule“, sagte Wolfgang Schirz (ÖVP), der Ortschef von St. Martin im Mühlkreis. Doch die Sanierung der 1955 erbauten Volksschule käme so teuer, „dass ein Neubau vernünftiger ist“. Die Gemeinde hat deshalb ein Grundstück neben der Neuen Mittelschule erworben. Jetzt ist das Ausschreibungsverfahren für den Neubau im Gang. Ganz aus Fichten- und Tannenholz wird er bestehen. Im Dezember wird der Generalübernehmer bestimmt, Ende 2020 will man mit dem Neubau beginnen.

Auch bei Häuslbauern im Trend

„Wir haben uns kundig gemacht und gesehen, dass Holz, wo es zur Anwendung kommt, der positivste Werkstoff ist“, so Schirz. „Außerdem fällt in unserer Region der nachwachsende Rohstoff Holz vermehrt an.“ Was noch für Holzbau spricht: „Man kann ihn in den Ferien errichten, so wird der Unterricht nicht gestört.“ Und im Trend liege man damit auch: Schon 37 Prozent der „Häuslbauer“ in der Region würden auf Holz zurückgreifen.

Haberlander betonte die „Werbewirksamkeit öffentlicher Gebäude“: Rasch, sicher, statisch einfach und kostengüstig sei die Holzbauweise, für das Land würden keine Mehrkosten anfallen. Das spreche für den vermehrten Einsatz von Holz. 25 Prozent aller neuen Privatbauten seien in der „Zuwanderungsgemeinde St. Martin“ in den vergangenen Jahren aus Holz errichtet worden, sagte Schirz.

Erstes hölzernes Feuerwehrhaus

Landesrat Hiegelsberger verwies auf die hohe Raumqualität von Holzbauten. Das habe etwa das vor 20 Jahren erbaute Feuerwehrhaus in Hirschbach (Bez. Freistadt) gezeigt, das erste in Holzbauweise in unserem Bundesland. Hanger nannte als weiteren Vorteil die kurzen Transportwege – auch das neue Agrarbildungszentrum sei aus Holz errichtet worden. Außerdem müsse man keine Lackfarben mehr zur Konservierung verwenden, hier habe die Entwicklung längst zu neuen, umweltschonenden Methoden geführt.

„Wir wollen den Schwerpunkt im Kindergartenbereich legen“, so Haberlander. Hier gilt der Neubau des Hortes in Walding als Pilotprojekt. Doch auch im „klassischen Gemeindebereich“ und bei den Feuerwehren gehöre dem Holzbau die Zukunft, so Hiegelsberger. „Mit geringer Wandstärke erreicht man durch Holzbau eine Wärmedämmung, wie man sie konventionell nur durch dicke Eternit- und Styropor-Auflagen bekommt“, so Schirz. Und Hanger verwies auf eine Studie der Joanneum Research in Graz. Sie hat gezeigt, „dass Kinder in Klassenräumen aus Holz bis zu zwei Stunden weniger ‚Herzarbeit‘ benötigen.“ Denn Holz beruhige die Sinne und helfe beim Stressabbau.

Feuerwehrhaus Hirschbach Bild: FF-Hirschbach/Schauer Johann

